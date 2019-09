Belgische belegger kiest voor vastgoed en cash

Bijna een derde van het vermogen van de Belgen is 'liquide'. Dat wil zeggen cash in de hand of op een zicht- of spaarrekening. "Het aandeel van liquiditeiten in het financiële vermogen is nog nooit zo hoog geweest", zeggen economen van ING.

Liefst 32 procent van het vermogen van de Belgen bestaat uit liquide middelen: geld op een zicht- of spaarrekening of baar geld. Het gaat om 429 miljard euro, ofwel 37.500 euro per Belg. "Het aandeel van de liquide middelen in het financiële vermogen is historisch hoog", zegt Charlotte de Montpellier, econome van ING.



