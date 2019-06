België heeft maandag bij de uitgifte van overheidsobligaties met een looptijd van tien jaar geleend tegen 0,139 procent. 'Een historisch laag niveau', aldus Jean Deboutte van het Agentschap van de Schuld.

In totaal leende ons land maandag 3,202 miljard euro met de uitgifte van obligaties. Er werd 0,987 miljard euro geleend met een obligatie van tien jaar, tegen een historisch lage rente van 0,139 procent.

Er werd 800 miljoen euro geleend op vijf jaar. Dar gebeurde zelfs tegen een negatieve rente van -0,346 procent. Eveneens historisch laag.

Met obligaties die aflopen in 2038 werd 525 miljoen euro geleend tegen 0,747 procent, en met leningen die aflopen in 2066 werd 890 miljoen euro geleend tegen 1,363 procent.

De lage rentes zijn ingegeven door de vraag van beleggers naar veilig papier in onzekere economische tijden, verduidelijkt Deboutte. 'Voor kredietwaardige landen, zoals België, levert dat zeer lage rentes op', aldus Deboutte.

De zoals verwacht moeilijke coalitiegesprekken in ons land zorgen bij de uitgifte van die obligaties voor geen enkel probleem. 'Daar is geen bijzondere aandacht voor', aldus de directeur van het Agentschap van de Schuld. De extreem lage rente die de Belgische staat moet betalen is alvast heel goed nieuws voor de begroting, klinkt het optimistisch bij de Schatkist.