3620 Belgen kochten vorig jaar een appartement of huis in Spanje. Dat blijkt uit de officiële statistieken van de Spaanse registratiekantoren. Dat zijn er bijna 12 procent minder dan in 2018. De daling is de eerste in twaalf jaar. Voor het eerst in acht jaar tuimelen de Belgen ook uit de top-5 van buitenlandse kopers.

Vooral het eerste trimester was met 883 transacties een pak minder dan de 1084 van de eerste drie maanden in 2018. De latere Paasvakantie was een van de verklaringen, en er was een herstel met respectievelijk 924 en 944 aankopen in het tweede en derde kwartaal. Maar de klap van 18,5 procent in het eerste trimester werd dus nog lang niet goedgemaakt. Het laatste kwartaal was dan weer zwakker dan dat van 2018.We zijn wel niet de enige Europeanen die minder hebben gekocht in Spanje dit jaar. Vooral de Britten, traditioneel de belangrijkste buitenlandse kopers in het grootste land van het Iberische schiereiland, kochten ook significant minder dan in 2018. Het aantal Britse vastgoedtransacties in Spanje zakte van 10.126 naar 8987, een terugval van 11 procent. De onzekere internationale context speelt een rol, met de handelsoorlog tussen de VS en China die de groei in Europa serieus heeft aangetast en voor onzekerheid heeft gezorgd. Maar voor de Britten is de brexit de grote boosdoener. Britten springen wat zuiniger om met hun centen en zeker met grote uitgaven, omdat ze bang zijn voor de impact van de brexit op hun vermogen en ook niet goed weten hoe de relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie er in de toekomst zullen uitzien. Tot slot was Spanje haast het hele jaar ook in verkiezingsmodus. Volgens Marleen De Vijt, CEO van de marktleider voor SpanjeAzull, heeft de terugval van de Belgen ook te maken met de uitzonderlijk goede jaren 2017 en '18. "Het aantal transacties was de voorgaande jaren wel heel hard gestegen en intussen zijn de prijzen ook weer beginnen op te lopen sinds 2014 na de zware Spaanse huizencrisis tussen 2008 en 2013. Zo simpel zie ik de verklaring", aldus De Vijt.De grote interesse vanuit het buitenland en de oplopende prijzen hebben er ook voor gezorgd dat de Spaanse projectontwikkelaars erg veel nieuwe woningen hebben gebouwd. De Vijt ziet vooral een probleem aan de Costa del Sol (met steden als Marbella, Estepona en Torremolinos). "Er komen daar zo'n 15.000 woningen bij, terwijl liefst een op de drie nog geen koper heeft gevonden. Vooral in het segment boven 400.000 euro is er een overaanbod. De nuance is dat in het brede segment van 200 tot 350.000 euro er nog eerder een tekort dan een overschot is."Dan maar wachten met de aankoop van een tweede verblijf in Spanje? "Laat u zeker niet door projectontwikkelaars of makelaars wijsmaken dat u snel moet kopen in Spanje. Globaal is er geen haast bij. Steviger onderhandelen om toch minstens 5 of zelfs 10 procent korting te bekomen, is de boodschap", besluit de CEO van Azull.