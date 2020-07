Het netto financieel vermogen van de particulieren in ons land is in het eerste kwartaal met 63,1 miljard euro gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Dalende beurskoersen brachten een aanzienlijke waardevermindering teweeg.

Onzekerheid door de coronacrisis brachten in de eerste drie maanden van het jaar sterk dalende beurskoersen mee. Dat vertaalde zich in een verlies aan financiële activa voor de Belgische particulier van 65,5 miljard euro. Concreet was er een verlies van 30 miljard euro in de beleggingsfondsen, 14,3 miljard euro in beursgenoteerde aandelen, 13,1 miljard in niet-beursgenoteerde aandelen en andere deelnemingen en 7,6 miljard euro in verzekeringsproducten.

Het gaat volgens de Nationale Bank om de grootste waardevermindering op kwartaalbasis sinds de start van de berekeningen.

Door de herstellende beurskoersen in het tweede kwartaal zal de waarde van de activa zich wel herstellen, aldus nog de centrale bank.

Ondanks de dalende beurskoersen hebben particulieren in het eerste kwartaal voor 2 miljard euro in beursgenoteerde aandelen belegd. Dat is de grootste toename in bijna tien jaar tijd. Er werd ook meer geld geïnvesteeerd in beleggingsfondsen (1,3 miljard euro), zichtdeposito's (2,2 miljard euro), spaardeposito's (1,4 miljard euro) en chartaal geld (0,8 miljard euro). Beleggingen in schuldbewijzen (-2,8 miljard euro) en verzekeringsproducten (-0,9 miljard euro) daalden.

In het eerste kwartaal hadden de Belgen ook zogenaamde nieuwe financiële verplichtingen voor een bedrag van 1,6 miljard euro? waarvan 1,2 miljard euro aan hypothecaire leningen.

Alles samengeteld nam het netto financieel vermogen af met 63,1 miljard euro tot 1.039,7 miljard euro.

