De Belg heeft weer de weg gevonden naar de staatsbon. Met de meest recente campagne werd 48,6 miljoen euro opgehaald. Samen met de campagnes van juni en september werd er op die manier dit jaar zowat 108,7 miljoen euro opgehaald. Dat meldt minister van Financiën Vincent Van Peteghem maandag.

De campagne van juni was de eerste in een periode van 3 jaar met zeer lage en zelfs negatieve rentes. 'Het is duidelijk dat mensen na een noodgedwongen pauze van drie jaar door zeer lage en negatieve rentes opnieuw de weg hebben gevonden naar de veilige en zekere beleggingen die de staatsbons bieden', zegt Van Peteghem.

Cijfers van het Federaal Agentschap van de Schuld tonen ook aan dat burgers meer dan ooit van de mogelijkheid hebben gebruikgemaakt om een directe inschrijving via de website van het Agentschap te doen, om zo te kunnen genieten van een kosteloos beheer via het Grootboek.

