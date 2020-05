De economie stond de voorbije twee maanden nagenoeg stil, maar de beleggers zaten niet stil. Heel wat Belgen deden in maart en april hun eerste stappen op de beurs. Anderen schudden het stof van hun slapende beleggingsportefeuille.

Vooral de onlinebrokers - de doe-het-zelfzaken van de financiële wereld - ondervinden de hernieuwde interesse in de beurs. "We hebben in maart historisch veel nieuwe klanten aangetrokken. Tien keer zoveel als in maart 2019", zegt Dieter Haerens, countrymanager van de onlinebroker BinckBank in België. "Mijn indruk is dat veel mensen de beursrally van 2019 compleet gemist hebben en dat ze het gevoel hadden dat deze correctie misschien weleens een unieke instapkans zou kunnen zijn."

Het ongeduld bij de nieuwe klanten van BinckBank was groot. "70 procent van de nieuwe klanten was ook onmiddellijk actief, met een eerste order binnen de maand, terwijl het normaal soms meer dan een maand duurt vooraleer nieuwe klanten hun eerste order plaatsen. Zo'n 85 à 90 procent van de cash die de voorbije maanden werd gestort op rekeningen bij Binck, is al aan het werk gezet." Er staat wel nog altijd evenveel cash van de klanten van Binck aan de zijlijn te wachten als aan het begin van het jaar. De klanten schreven dus vooral vers geld over naar hun Binck-rekening dat richting de beurs stroomde.Het aantal nieuwe Bolero-klanten lag in april bijna 9 keer hoger dan in april 2019. Het aantal transacties lag bij de onlinebroker uit de KBC Groep in die maand 310 procent hoger dan in april 2019. "De nieuwe klanten zijn over het algemeen jonge beleggers, duidelijk first time investors", weet woordvoerder Stef Leunens. "De gemiddelde leeftijd van de nieuwe klanten was in maart 39 jaar en in april zelfs 37 jaar, terwijl de gemiddelde leeftijd van onze nieuwe klanten over heel 2019 nog 45 jaar was."Volgens Bolero wordt vooral spaargeld geactiveerd. "Dat geld wordt in aandelen en trackers belegd. Dat zijn de meest populaire twee producten bij nieuwe beleggers. We zien duidelijk dat ETF's nog populairder zijn bij onze nieuwe klanten dan bij onze bestaande klanten."Bij concurrent Keytrade Bank groeide het klantenbestand tijdens de eerste vier maanden van dit jaar 27 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. "En 2019 was een recordjaar inzake klantengroei", zegt woordvoerder Roel Vermeire. De internetbank tekende 149 procent meer transacties op dan in dezelfde periode vorig jaar. "In maart 2020 lag het aantal transacties bijna vier keer zo hoog als in maart 2019. Bestaande beleggers verhandelen meer, maar het valt ook op dat steeds meer Belgen tijdens de coronacrisis beginnen te beleggen."Ook de bestaande Bolero-klanten zijn opvallend actiever. "We zien dat onze bestaande klanten gemiddeld al bijna evenveel transacties hebben geplaatst in de eerste maanden van 2020 als over heel 2019. Het gemiddelde aantal transacties per bestaande klant sinds Nieuwjaar zit op 90 procent van het gemiddelde aantal transacties over heel 2019", stelt Stef Leunens.Bij Binck werden de bestaande, ietwat slapende klanten ook wakker geschud door de coronacrisis. "Een deel van onze klanten doet in normale tijden nauwelijks transacties. Ze kopen aandelen om ze voor het leven bij te houden. Ook die klanten waren de afgelopen maanden erg actief." Toch heeft Haerens niet het gevoel dat er halsoverkop werd gekocht. Hij zegt dat de klanten de aankopen in aandelen spreiden, meestal in grote gevestigde namen beleggen, of via beursgenoteerde beleggingsfondsen of trackers."Er is 10 à 15 keer zoveel geld in trackers gegaan in maart, april en mei als in de klassieke beleggingsfondsen. Dat was vorig jaar anders", zegt Haerens. Het zou kunnen dat ook daar het ongeduld van beleggers een rol speelt. Het duurt minstens een dag om in te schrijven op deelbewijzen van een beleggingsfonds bij een bank, terwijl beleggen in een beursgenoteerd fonds kan met één muisklik. In tijden dat grote dagverliezen worden gevolgd door grote dagwinsten zijn beleggers mogelijk bang het momentum te missen.Zelfs MeDirect, een internetspeler die is gespecialiseerd in beleggingsfondsen, ziet vooral een stijging in het aantal beurstransacties: +336 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Nog opvallend is dat er drie keer zoveel spaarrekeningen werden geopend in april als in dezelfde maand vorig jaar. Behalve dat mensen meer tijd hebben om hun financiële zaakjes op orde te zetten, ziet de woordvoerder nog een mogelijke verklaring. "De gezinnen die hun inkomsten hebben kunnen behouden, doen minder geld op en kunnen meer sparen en beleggen."Het is duidelijk dat een aantal Belgen de beurs heeft ontdekt of herontdekt, maar de woordvoerder van Bolero vindt het te ver gaan om dat fenomeen te extrapoleren naar alle Belgen. "Uit marktonderzoek weten we dat maar drie op de tien Belgen beleggen. Dat aantal was al iet of wat aan het verhogen eind vorig jaar en is in een stroomversnelling gekomen in maart en april. Maar het merendeel van de Belgen heeft nog altijd niet de financiële middelen om te beleggen. Al proberen we met Matti, onze slimme beleggingsassistent die met trackers werkt, de drempel om zelf te beleggen zo laag mogelijk te leggen."Binck biedt ook onlinevermogensbeheer aan. "We hebben een versnelling gezien in onlinevermogensbeheer", zegt Haerens. Eenzelfde geluid klinkt bij Keytrade Bank: dit jaar tekenden ruim twee keer zoveel klanten als vorig jaar in op Keyprivate (onlinevermogensbeheer) of Keyplan (fondsenplan). "Beleggers zien een crisis als deze vaak als een uitdaging en een kans", zegt Thierry Ternier, de CEO van Keytrade Bank. "De mensen zijn ook altijd thuis en hebben meer tijd om zich met hun financiën bezig te houden."Bij de klassieke banken springt de stormloop minder in het oog. Bij Deutsche Bank was er tijdens de crisis "geen specifieke toename van het aantal nieuwe klanten". De vaste klanten van de bank begonnen wel veel actiever te handelen, net zoals bij de beurshuizen. "Klanten hebben ongeveer vier keer meer aandelentransacties gedaan in de crisis dan in dezelfde periode vorig jaar en ze zijn actiever dan in de periode 2008-2009", merkt woordvoerder Jean-Michel Segers op.