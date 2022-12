Vooral de eurozone zal het in 2023 nog moeilijk hebben door de stijgende energieprijzen, voorspelt de studiedienst van Belfius. De Verenigde Staten en China zullen het beter doen. Het zijn ook net die landen waar de bank op inzet om te investeren in aandelen.

In de eurozone houdt de studiedienst van Belfius volgend jaar rekening met een krimp van 0,5 procent (+3,1% in 2022). De rente tendeert in de eurozone naar 3 procent. "In de eurozone komen de gezinsbestedingen in de gevarenzone; ondanks de overheidssteun", aldus hoofdeconoom Véronique Goossens. "Dit jaar heeft de economische activiteit in de eurozone nog kunnen profiteren van een post-covidinhaalbeweging. Maar daar mogen we ons niet op blindstaren."

De eurozone is structureel zwakker dan de Verenigde Staten. De kans bestaat dat de gasprijzen opnieuw stijgen, wanneer de voorraden moeten worden aangevuld. Het herstel zal in de eurozone door de aanhoudende sterke inflatie langer duren dan in de VS", stelt ze. Die inflatie zal in Europa slechts zeer geleidelijk dalen van 8 naar 5,5 procent. "De stijgende energieprijzen wegen zeker in het eerste halfjaar nog zwaar op de Europese economie. De VS en China zullen het veel beter doen."

De zwakke consumptie weegt op de Belgische economie. Het bruto nationaal product (bnp) zal volgend jaar stagneren en in 2024 met amper 1,6 procent stijgen volgens de prognoses van de bank. De bedragen op de Belfius-spaarboekjes nemen sinds juli af. Een lichtpunt is de krappe arbeidsmarkt en de automatische loonindexering. De loonkosten zullen in ons land met 9,2 procent stijgen (3,3% in 2024), bijna dubbel zoveel als de gestegen arbeidskosten in de eurozone (4,8%). De bank verwacht in ons land bijgevolg een inflatie van 6 procent.

De studiedienst verwacht in de VS volgend jaar een groei van 0,6 procent (1,9% in 2022). "De Federal Reserve voert een veel geloofwaardiger beleid dan de Europese Centrale Bank om de inflatie aan te pakken", meent Goossens. De inflatie zal in de VS volgens de bank halveren van 8 naar 4 procent door de sterke rentestijging (naar 5%). "De economie is ook veel krachtiger." Met een verwachte groei van 3 procent dit jaar en 4,5 procent in 2023 is Belfius erg positief voor China. De eurozone zal op termijn wel profiteren van de sterke Amerikaanse en de Chinese economie.

"Er zit momenteel veel slecht nieuws in de markt en dat is goed nieuws voor beleggers", vat Goossens de beleggingsstrategie van de bank samen. Veel beursgenoteerde bedrijven zullen volgend jaar te maken hebben met dalende winstmarges. "Dalende koersen en onzekerheid bieden echter kansen om aandelen te kopen", voorspelt chief investment officer Maud Reinalter. Ze wijst erop dat de koers-winstverhouding van de wereldwijde beursindex MSCI 15 bedraagt, wat overeenstemt met het gemiddelde in de voorbije twintig jaar.

Sterke groei in VS

Voor beleggingen verkiest de bank de VS boven de eurozone. "De bedrijfsmarges in de VS zijn stabieler en robuuster", aldus Reinalter. Ook de sterkere economische Amerikaanse groei - in tegenstelling tot de cyclische evolutie in de eurozone - stemt haar positief. Dat is ook het geval met China. Ondanks de blijvende moeilijkheden met de pandemie, is de inflatie onder controle. Ook steunt de regering de groei. "De waarderingen kennen een historisch dieptepunt sinds vijftien jaar."

Verder is de bank door de verwachte rentestijging erg positief over de bedrijfsobligaties. De opbrengsten van kwaliteitsobligaties zijn in de VS (7,3%) en de eurozone (3,8%) erg aantrekkelijk geworden.

Voor aandelen mikt Belfius op de gezondheidssector. "De opbrengst van gezondheidsaandelen was dit jaar sterk boven het marktgemiddelde", zegt Nicolas Deltour, head of investment strategy van de bank. "Die zullen ook in de toekomst nog profiteren van de vergrijzende bevolking. De bedrijven in die sector kunnen trouwens de prijs van de gestegen grondstoffen sterker verwerken in hun prijzen." Ten slotte gelooft hij in aandelen die profiteren van de klimaatinspanningen, die bedrijven leveren. Deltour verwijst naar ondernemingen die actief zijn in windmolens, de circulaire economie, groene waterstof of die hun bedrijfsprocessen optimaliseren via energiezuinige toepassingen.

In de eurozone houdt de studiedienst van Belfius volgend jaar rekening met een krimp van 0,5 procent (+3,1% in 2022). De rente tendeert in de eurozone naar 3 procent. "In de eurozone komen de gezinsbestedingen in de gevarenzone; ondanks de overheidssteun", aldus hoofdeconoom Véronique Goossens. "Dit jaar heeft de economische activiteit in de eurozone nog kunnen profiteren van een post-covidinhaalbeweging. Maar daar mogen we ons niet op blindstaren."De eurozone is structureel zwakker dan de Verenigde Staten. De kans bestaat dat de gasprijzen opnieuw stijgen, wanneer de voorraden moeten worden aangevuld. Het herstel zal in de eurozone door de aanhoudende sterke inflatie langer duren dan in de VS", stelt ze. Die inflatie zal in Europa slechts zeer geleidelijk dalen van 8 naar 5,5 procent. "De stijgende energieprijzen wegen zeker in het eerste halfjaar nog zwaar op de Europese economie. De VS en China zullen het veel beter doen."De zwakke consumptie weegt op de Belgische economie. Het bruto nationaal product (bnp) zal volgend jaar stagneren en in 2024 met amper 1,6 procent stijgen volgens de prognoses van de bank. De bedragen op de Belfius-spaarboekjes nemen sinds juli af. Een lichtpunt is de krappe arbeidsmarkt en de automatische loonindexering. De loonkosten zullen in ons land met 9,2 procent stijgen (3,3% in 2024), bijna dubbel zoveel als de gestegen arbeidskosten in de eurozone (4,8%). De bank verwacht in ons land bijgevolg een inflatie van 6 procent.De studiedienst verwacht in de VS volgend jaar een groei van 0,6 procent (1,9% in 2022). "De Federal Reserve voert een veel geloofwaardiger beleid dan de Europese Centrale Bank om de inflatie aan te pakken", meent Goossens. De inflatie zal in de VS volgens de bank halveren van 8 naar 4 procent door de sterke rentestijging (naar 5%). "De economie is ook veel krachtiger." Met een verwachte groei van 3 procent dit jaar en 4,5 procent in 2023 is Belfius erg positief voor China. De eurozone zal op termijn wel profiteren van de sterke Amerikaanse en de Chinese economie."Er zit momenteel veel slecht nieuws in de markt en dat is goed nieuws voor beleggers", vat Goossens de beleggingsstrategie van de bank samen. Veel beursgenoteerde bedrijven zullen volgend jaar te maken hebben met dalende winstmarges. "Dalende koersen en onzekerheid bieden echter kansen om aandelen te kopen", voorspelt chief investment officer Maud Reinalter. Ze wijst erop dat de koers-winstverhouding van de wereldwijde beursindex MSCI 15 bedraagt, wat overeenstemt met het gemiddelde in de voorbije twintig jaar.Voor beleggingen verkiest de bank de VS boven de eurozone. "De bedrijfsmarges in de VS zijn stabieler en robuuster", aldus Reinalter. Ook de sterkere economische Amerikaanse groei - in tegenstelling tot de cyclische evolutie in de eurozone - stemt haar positief. Dat is ook het geval met China. Ondanks de blijvende moeilijkheden met de pandemie, is de inflatie onder controle. Ook steunt de regering de groei. "De waarderingen kennen een historisch dieptepunt sinds vijftien jaar."Verder is de bank door de verwachte rentestijging erg positief over de bedrijfsobligaties. De opbrengsten van kwaliteitsobligaties zijn in de VS (7,3%) en de eurozone (3,8%) erg aantrekkelijk geworden.Voor aandelen mikt Belfius op de gezondheidssector. "De opbrengst van gezondheidsaandelen was dit jaar sterk boven het marktgemiddelde", zegt Nicolas Deltour, head of investment strategy van de bank. "Die zullen ook in de toekomst nog profiteren van de vergrijzende bevolking. De bedrijven in die sector kunnen trouwens de prijs van de gestegen grondstoffen sterker verwerken in hun prijzen." Ten slotte gelooft hij in aandelen die profiteren van de klimaatinspanningen, die bedrijven leveren. Deltour verwijst naar ondernemingen die actief zijn in windmolens, de circulaire economie, groene waterstof of die hun bedrijfsprocessen optimaliseren via energiezuinige toepassingen.