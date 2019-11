'Als Elizabeth Warren tot 46ste president van de Verenigde Staten wordt verkozen, vrezen de meeste economen een crash op Wall Street', zegt Danny Reweghs, directeur Strategie Inside Beleggen.

Het kan niet anders dan dat het beleggingsjaar 2020 ook in een belangrijke mate zal gaan over de Amerikaanse presidentsverkiezingen van begin november volgend jaar. Herinner u nog drie jaar geleden toen Wall Street vooraf bang was voor een overwinning van Donald Trump, maar zich de avond van zijn zege al had bedacht. Ondertussen moet Wall Street nog de enige straat van New York zijn, waar de 45ste president van de Verenigde Staten erg geliefd is. Exact 50 procent is de winst van de Standard&Poor's 500-index (S&P500) sinds hij Hillary Clinton iets meer dan drie jaar geleden versloeg.

...