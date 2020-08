Er is steeds meer vraag naar beleggingsfondsen die in alle marktomstandigheden geld kunnen verdienen voor de klanten. Terwijl de meeste beursindexen op verlies staan, won een fonds dat van alle markten thuis is maar liefst 8 procent sinds Nieuwjaar.

Sommige beleggingsfondsen beleggen enkel in aandelen, andere enkel in obligaties. Fondsbeheerders die zowel in aandelen als obligaties mogen beleggen, noemen we gemengde fondsen. Zij kunnen zowel in goede als slechte beurstijden geld verdienen voor hun klanten, met aandelen of met obligaties. De beste rendementen behalen beheerders wanneer ze op het juiste moment het aandelengedeelte in de portefeuille drastisch reduceren, en voluit de kaart van aandelen trekken aan de vooravond van een hausse. Die categorie van fondsen noemen we flexibele gemengde fondsen.

PIMCO GIS Dynamic Multi Asset steekt er met kop en schouders bovenuit en legt voor 2020 een winst van meer dan 8 procent voor. "We hadden bij de start van het jaar een blootstelling aan aandelen van iets minder dan 40 procent. We hebben die dramatisch verminderd naar 10 procent aan het begin van de lente", legt beheerder Géraldine Sundstrom uit. "Hoeveel risico we nemen hangt af van onze macro-economische analyse."Heel wat beleggers hadden tijdens de lockdown de tijd om hun huiswerk te maken. Ze verhuisden massaal hun geld naar fondsen die al bewezen hadden dat ze het vermogen van de klanten kunnen beschermen. Het vermogen in beheer van PIMCO GIS Dynamic Multi Asset steeg van ruim 600 miljoen euro begin 2020 tot bijna 2,2 miljard euro. Met een Duitse overheidsobligatie als grootste positie speelt Sundstrom nog altijd op veilig. Ze kiest in de huidige omstandigheden voor kwaliteit in het aandelenspectrum. "We blijven ook geloven in disruptieve bedrijven. Onze participaties in die bedrijven hebben de voorbije maanden gerendeerd en ze komen versterkt uit deze crisis." Vooral technologie en gezondheid wegen zwaar in de aandelenportefeuille. Geografisch zet Sundstrom vooral geld op Azië, Noord-Amerika en Japan.Carmignac Patrimoine deed het niet heel veel slechter in de eerste jaarhelft, met een rendement van 5 procent sinds Nieuwjaar. Het kwam er de voorbije maanden op aan snel te schakelen. "We hebben zeer snel een groot deel van onze aandelenpositie overboord gegooid. We zijn op een bepaald moment naar nul aandelen gegaan, als we rekening houden met de derivaten die we gebruiken om aandelenposities af te dekken, en 25 procent cash", stelt Didier Saint-Georges, lid van het investeringscomité van Carmignac.De Franse vermogensbeheerder heeft ook de bocht gemaakt richting groeiaandelen. Sinds Edouard Carmignac het dagelijkse beheer uit handen heeft gegeven, nam David Older de baton over en die durft duidelijk meer te investeren in de technologiesector. Technologie is de rode draad in de sterke prestaties van flexibele, gemengde fondsen. Ook DNCA Invest Evolutif dankt zijn winst voor een deel aan technologieaandelen in portefeuille. Het gaat er natuurlijk niet enkel om waarin je belegt, maar ook waarin je niet belegt. Medebeheerder Augustin Picquendar wijst op de afwezigheid van oliereuzen, banken en autobouwers in de portefeuille van DNCA Invest Evolutif. "We blijven voorzichtig met aandelen tot de resultaten van het tweede kwartaal. We hebben opnieuw meer bescherming ingebouwd op het niveau van de beursindexen."Verder haalde Carmignac Patrimoine ook rendement door de goudmijnaandelen in portefeuille. De goudprijs zit sinds de start van de pandemie in de lift en is vorige week ook voor het eerst boven 2000 dollar per ounce gegaan.Posities in het edelmetaal legden andere fondsen ook geen windeieren, zoals Flossback von Storch Multiple Opportunities, R-co Valor en FFG Global Flexible Sustainable. FFG Global Flexible Sustainable is het duurzame doorslagje van BL Global Flexible dat door Guy Wagner van Banque de Luxembourg Investments wordt beheerd. Wagner liet zich onlangs nog ontvallen dat hij ook op de lange termijn positief blijft over goud.Het populaire R-co Valor moest ruim 4 procent prijsgeven sinds het begin van het jaar. Tussen het hoogtepunt van februari en het dieptepunt van maart zat zelfs een duik van 35 procent. Het fonds heeft nog altijd een grote blootstelling aan de aandelenmarkten. "In het begin van het jaar is het gewicht van aandelen even tot 70 procent gezakt, maar nu zitten we alweer op 80 procent", zegt beheerder Yoann Ignatiew. Weinig verrassend krijgen technologie, goudmijnen, gezondheid en consumptie de grootste gewichten in de portefeuille."Wij zijn sinds enkele weken voorzichtig, door het gebrek aan zichtbaarheid voor de toekomstige resultaten voor bedrijven", stelt Ignatiew. R-co Valor heeft meer blootstelling dan de concurrenten aan de Chinese markt, die bijna goed is voor meer dan 20 procent van de middelen in beheer. Het fonds presteerde de voorbije maanden minder sterk dan de concurrentie, maar over een periode van vijf jaar geeft R-co Valor met een rendement van 6 procent nog altijd iedereen het nakijken.