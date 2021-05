De Duitse beleggingsapp Trade Republic, die vergelijkbaar is met het Amerikaanse Robinhood, wil alle Europeanen gaan bedienen en dus ook in België actief worden. Het bedrijf heeft extra kapitaal opgehaald - voor 900 miljoen dollar - en aast op miljoenen Europese klanten, luidt het woensdag in een persbericht.

Over de exacte timing van hun komst op de Belgische markt, bestaat nog geen duidelijkheid. Zakenkrant De Tijd schrijft dat het waarschijnlijk september wordt. Typisch aan dit soort van apps is dat ze op een gebruiksvriendelijke en goedkope manier toelaten om te beleggen. In de VS is Robinhood daarom erg populair bij het jonge publiek. Via dit handelsplatform slaagden kleine beleggers er zelfs in om de grote hefboomfondsen een hak te zetten.

De afgelopen twee jaar haalde het bedrijf al meer dan een miljoen klanten binnen, in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. Het totale beheerde vermogen bedraagt ruim 6 miljard euro. Volgens het bedrijf gaat het in de helft van de gevallen om mensen die in het verleden nooit hebben belegd. Via Trade Republic kan men beleggen in aandelen maar ook in cryptomunten. In Duitsland is vooral het aandelenspaarplan populair, waarbij men op regelmatige basis geld stort in een beleggingsfonds.

Over de exacte timing van hun komst op de Belgische markt, bestaat nog geen duidelijkheid. Zakenkrant De Tijd schrijft dat het waarschijnlijk september wordt. Typisch aan dit soort van apps is dat ze op een gebruiksvriendelijke en goedkope manier toelaten om te beleggen. In de VS is Robinhood daarom erg populair bij het jonge publiek. Via dit handelsplatform slaagden kleine beleggers er zelfs in om de grote hefboomfondsen een hak te zetten.De afgelopen twee jaar haalde het bedrijf al meer dan een miljoen klanten binnen, in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. Het totale beheerde vermogen bedraagt ruim 6 miljard euro. Volgens het bedrijf gaat het in de helft van de gevallen om mensen die in het verleden nooit hebben belegd. Via Trade Republic kan men beleggen in aandelen maar ook in cryptomunten. In Duitsland is vooral het aandelenspaarplan populair, waarbij men op regelmatige basis geld stort in een beleggingsfonds.