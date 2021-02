De populaire beleggingsapp Robinhood heeft de beperkingen voor de aandelen van gameswinkelketen GameStop en bioscoopconcern AMC opgeheven. De aandelen waren afgelopen week de spil in een heuse beursgekte, veroorzaakt door acties van kleine beleggers op internetforum Reddit. Maar inmiddels lijkt de rust weer wedergekeerd.

De beurswaarde van GameStop en AMC ging de voorbije periode door het dak, nadat beleggers op Reddit hadden afgesproken massaal aandelen van deze bedrijven te gaan opkopen. Daarmee wilden ze een statement maken tegen grote professionele beleggers die specul...

De beurswaarde van GameStop en AMC ging de voorbije periode door het dak, nadat beleggers op Reddit hadden afgesproken massaal aandelen van deze bedrijven te gaan opkopen. Daarmee wilden ze een statement maken tegen grote professionele beleggers die speculeerden op een koersdaling. Door de koersexplosies werden deze zogeheten shortsellers opgezadeld met zware verliezen.Het stormachtige koersverloop leidde tot veel ophef. Robinhood besloot daarom tijdelijk de handel in aandelen van GameStop en bepaalde andere bedrijven aan banden te leggen. Het ongestoord laten doorgaan van de massale inkoop zou te grote risico's met zich meebrengen. Later werden de beperkingen nog meerdere keren aangepast. Maar inmiddels lijkt de zeepbel doorgeprikt. GameStop en AMC gingen donderdag ook weer flink onderuit. Daardoor naderen de koersen van de aandelen hun oude niveaus.De hele affaire kan nog wel een staartje krijgen. De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen heeft de toezichthouders van de financiële markten al bijeengeroepen om te spreken over de hevige koersschommelingen. Mogelijk vinden de autoriteiten het nodig om maatregelen te nemen om dit soort marktvolatiliteit in de toekomst te voorkomen.