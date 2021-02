De aandelenkoers van de Belgische biotechparel Galapagos duikt vandaag onder 75 euro, na tegenvallend nieuws over een kandidaat-medicijn tegen een dodelijke longziekte. Het is van augustus 2017 geleden dat het aandeel zo weinig gewaardeerd werd.

Ziritaxestat werd ontwikkeld als medicijn tegen de dodelijke longziekte IPF. Galapagos en zijn partner Gilead hebben na tegenvallende resultaten beslist alle testen op patiënten stop te zetten. Het aandeel verliest ruim 18 procent op de beurs van Brussel. We vroegen aan Lenny Van Steenhuyse, de biotechanalist van KBC Securities, waarom het aandeel zo hard onderuitgaat.

Ziritaxestat werd ontwikkeld als medicijn tegen de dodelijke longziekte IPF. Galapagos en zijn partner Gilead hebben na tegenvallende resultaten beslist alle testen op patiënten stop te zetten. Het aandeel verliest ruim 18 procent op de beurs van Brussel. We vroegen aan Lenny Van Steenhuyse, de biotechanalist van KBC Securities, waarom het aandeel zo hard onderuitgaat.LENNY VAN STEENHUYSE. "Ziritaxestat was het verst gevorderde programma van Galapagos. Het was het medicijn dat het dichtste bij een lancering op de markt stond, na filgotinib, dat nu al een commercieel product is. Het is normaal dat zo'n product een grote hap uit de waardering neemt. Er zijn nog programma's, maar die medicijnen zitten nog in een vroeger stadium van ontwikkeling en onderzoek. Door opeenvolgende tegenslagen kent de markt weinig waarde toe aan een groot deel van de producten in de pijplijn."Beleggers schatten de waarde van Galapagos niet veel hoger in dan de kaspositie. Tegen eind 2021 schatten wij dat Galapagos ongeveer 68 euro per aandeel cash overhoudt, want koken kost geld. Het kost handenvol geld om alle onderzoeksprogramma's te ondersteunen."VAN STEENHUYSE. "Ik zou niet spreken van een motie van wantrouwen. Een van de belangrijkste onderzoeksprogramma's in het bedrijf wordt stopgezet. Er speelt zeker een stukje sentiment mee. Galapagos heeft een paar tegenslagen na elkaar moeten incasseren. De lancering van filgotinib in de VS als reumamedicijn liep eerst uitstel op, en daarna blies Gilead ze volledig af. Na teleurstellende resultaten voor een kandidaatmedicijn tegen osteoarthritis moet Galapagos nu de annulering van ziritaxestat bekendmaken. Het vertrouwen van de beleggers in het bedrijf wankelt."VAN STEENHUYSE. "Het bedrijf heeft twee belangrijke afspraken met de beleggers. In de eerste helft van 2021 verwachten we de resultaten van een veiligheidsstudie rond filgotinib (MANTA-studie). Het medicijn wordt al verkocht in Europa en in Japan, maar niet in de VS, omdat er vragen waren rond de effecten van het medicijn op de spermaproductie. Daarvoor is een aparte studie gaande. Als filgotinib veilig wordt bevonden, dan kan het als medicijn voor inflammatoire darmaandoeningen in de VS verkocht worden. Het gaat om een studie die is opgezet over 26 weken. Het zou kunnen dat de toezichthouder een studie over 52 weken eist, wat nog meer vertraging zou betekenen. Dan is de vraag of Gilead opnieuw een commerciële kans zal laten schieten, net zoals bij filgotinib als reumamedicijn, want het commerciële landschap is voortdurend in beweging en de concurrentie zit ook niet stil."Midden of in de tweede helft van 2021 verwachten we ook resultaten van de Toledo-franchise, die moleculen ontwikkelt om rist ontstekingsziekten te behandelen. Dan zullen we een beter zicht krijgen op de pijplijn van moleculen bij Galapagos, en dan komen we te weten of het bedrijf nieuwe, beloftevolle potentiële opvolgers van filgotinib in handen heeft."