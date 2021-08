De overstromingen in het zuiden van het land hebben wellicht een negatieve impact gehad op de manier waarop beleggers de evolutie van de economische groei inschatten, zeker tegen het einde van de maand juli. Dat blijkt uit de maandelijkse beleggersbarometer van ING. Het geloof in het economische herstel blijft wel intact.

'Het is opmerkelijk dat in juli het percentage respondenten dat de economie positief zag evolueren bij de Franstaligen zakte van 41 naar 34 procent, terwijl het bij de Nederlandstaligen steeg van 46 naar 49 procent', stelt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België.

Toch schatten de Belgische beleggers de evolutie van de economie al bij al positief in: bijna de helft (48 procent) van de beleggers ziet de economie in de komende drie maanden verder aantrekken. Twintig procent ziet het minder rooskleurig in. De financiële toestand van de gezinnen kent dan ook een gunstige evolutie. Zo meldde één op de vier Belgische beleggers (26 procent) een verbetering op dat vlak, het hoogste percentage sinds april 2015. Ook voor de komende maanden verwacht 24 procent van de respondenten beterschap, terwijl 13 procent een verslechtering anticipeert.

Toch is het niet zo dat de Belgen het tijdens de pandemie gecumuleerde spaargeld massaal weer zullen spenderen. Zo zegt 31 procent geneigd te zullen zijn om meer geld uit te geven als de coronacijfers gunstig evolueren, maar ongeveer even veel beleggers (30 procent) zeggen dat helemaal niet van plan te zijn.

Tot slot zien 43 procent van de bevraagden de beurs in de komende maanden verder stijgen. De risicobereidheid is dan ook nog steeds hoog: 30 procent van de beleggers vindt het een goed moment om in risicovolle sectoren te investeren, tegenover 22 procent die obligaties aanbeveelt.

'Het is opmerkelijk dat in juli het percentage respondenten dat de economie positief zag evolueren bij de Franstaligen zakte van 41 naar 34 procent, terwijl het bij de Nederlandstaligen steeg van 46 naar 49 procent', stelt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België. Toch schatten de Belgische beleggers de evolutie van de economie al bij al positief in: bijna de helft (48 procent) van de beleggers ziet de economie in de komende drie maanden verder aantrekken. Twintig procent ziet het minder rooskleurig in. De financiële toestand van de gezinnen kent dan ook een gunstige evolutie. Zo meldde één op de vier Belgische beleggers (26 procent) een verbetering op dat vlak, het hoogste percentage sinds april 2015. Ook voor de komende maanden verwacht 24 procent van de respondenten beterschap, terwijl 13 procent een verslechtering anticipeert. Toch is het niet zo dat de Belgen het tijdens de pandemie gecumuleerde spaargeld massaal weer zullen spenderen. Zo zegt 31 procent geneigd te zullen zijn om meer geld uit te geven als de coronacijfers gunstig evolueren, maar ongeveer even veel beleggers (30 procent) zeggen dat helemaal niet van plan te zijn. Tot slot zien 43 procent van de bevraagden de beurs in de komende maanden verder stijgen. De risicobereidheid is dan ook nog steeds hoog: 30 procent van de beleggers vindt het een goed moment om in risicovolle sectoren te investeren, tegenover 22 procent die obligaties aanbeveelt.