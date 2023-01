Het Amerikaanse inflatiecijfer voor de maand december bedroeg 6,5 procent, tegenover 8,3 procent in augustus. Het cijfer voor december ligt in lijn met wat economen en strategen hadden verwacht.

Tegenover november is de inflatie met -0,1 procent gezakt. Het is symbolisch, maar het is voor het eerst in 2,5 jaar dat de inflatie op maandbasis is gedaald.

Nog belangrijker was de vaststelling dat de kerninflatie (zonder voeding en energie) verder is gekrompen naar 5,7 procent. Die kerninflatie bedroeg in september nog 6,6 procent, het hoogste cijfer sinds augustus 1982. Ook dat cijfer lag in lijn met de verwachtingen. Het betekent een stijging met 30 basispunten (0,3%) tegenover november.

Lees verder onder de video (Kanaal Z)

Het sein voor heel wat invloedrijke economen om de piek in de kerninflatie aan te kondigen, tot dolle vreugde van de financiële markten. Het contrast met een maand geleden kon niet groter zijn. Toen werd nog massaal op de verkoopknop geduwd, nu was er een ware kooppaniek. Met winsten tot 6 procent voor de technologiebeurs Nasdaq, omdat de tienjaarsrente in de Verenigde Staten met 7 procent zakte.

