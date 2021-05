Woensdag maakt bpost zijn cijfers bekend. Donderdag is dan weer de piekdag voor het cijfermateriaal met onder meer cijfers van biergigant AB InBev, een klepper in de Bel-20-index.

Het Amerikaans resultatenseizoen kende vorige week al zijn hoogetpunt met vooral heel veel aandacht voor de techgiganten. Die pakten doorgaans uit met zeer sterke cijfers, maar wisten er niet allemaal evenveel van te profiteren. Deze week komen er nog best veel Amerikaanse cijfers op ons af, maar onze aandacht zal toch meer en meer verschuiven naar het Europese vasteland. Woensdag is het 's morgens uitkijken naar het cijfermateriaal van Solvay. De beurskoers van een van onze weinige multinationals maakt al enige tijd pas op de plaats. Kunnen de resultaten die koers een nieuwe impuls geven?

Maar het is vooral aftellen tot woensdag na beurstijd. Dan maakt bpost zijn cijfers bekend. Onlangs presenteerde het Nederlanse PostNL weer verbluffend sterke kwartaalcijfers. Maar van de cijfers van het laatste kwartaal van vorig jaar weten we dat bpost niet automatisch meedoet met die trend. De stevige volumegroei omzetten in sterke winstcijfers, blijkt voor bpost toch een pak moeilijker te liggen. Woensdagavond horen we of er beterschap was in de eerste drie maanden van 2021 en is het uitkijken naar hoe beleggers donderdag zullen reageren. De analistenconsensus ligt op een bedrijfswinst (ebit) van 82 miljoen euro.Donderdag is de piekdag voor het cijfermateriaal met onder meer cijfers van biergigant AB InBev, een klepper in de Bel-20-index. De koers van BA InBev veerde onlangs weer op, mede door de kwartaalresultaten van Heineken. Doet AB InBev het even goed? Kan het analisten en beleggers bekoren? Ook de aandeelhouders van onder meer Euronav zullen naar donderdag uitkijken. Na een fantastisch 2020, vooral de eerste jaarhelft, ging het de olietankerrederij de voorbije kwartalen een pak minder voor de wind. De tarieven zijn erg laag. Ziet het management licht is aan het einde van het tunnel? Of is dat nog te vroeg en blijft de koers rond 7 euro hangen?Om de week af te sluiten, is er op vrijdag nog het Amerikaanse banenrapport voor april. In maart kwamen er 900.000 nieuwe banen bij. Als dat in april ook het geval is, bevestigt dat het voorspoedige herstel van de Amerikaanse economie. Dat krijg je als er wordt gesproken over een algemene, wereldwijde stijging van de aandelenmarkten. Dan bereikt en overschrijdt de ene na de andere beursindex een belangrijke of zelfs historische grens. Zo klom de Standard&Poor's500-index, de belangrijkste 500 Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven, ruim een maand geleden voor het eerst in de geschiedenis boven 4000 punten. Maar die bekende index vertoont al lang nieuwe pieken. De voorbije jaren zijn honderden nieuwe records neergezet. Dit jaar alleen al zo'n 25.Afgelopen weken viel op dat er ook elders in de wereld grenzen - al dan niet cruciaal - worden overschreden. Ook in Europa. Zo bereikte de Nederlandse AEX-index een historische piek boven 700 punten. Dat record stond al van in 2000. De Duitse DAX-index doet het nog een pak beter. Die stond in 2007 rond 8000 punten, maar doorbraak eerder dit jaar de grens van 15.000 punten.Onlangs sprong de Eurostoxx50-index, met de belangrijkste vijftig Europese ondernemingen, boven 4000 punten. Dat is nog geen historisch record en dat zal nog wel even duren. Het historische record staat er al sinds 2000 en bedraagt bijna 5500 punten. Ook blijft de index nog onder de piek uit 2007, die in de buurt van 4500 punten ligt. We zijn wel opnieuw voorbij de hoogste niveaus van 2015 en 2019. Ook onze eigen Bel-20-index kwam niet zo lang geleden in het nieuws omdat hij de kaap van 4000 punten had overschreden. Maar ook voor de belangrijkste graadmeter van Euronext Brussel ging het niet om een historisch record. Die top staat er al sinds 2007 en ligt rond 4750 punten. Heel bijzonder was de nieuwe piek boven 400 punten van de Stoxx600-index, de belangrijkste 600 Europese bedrijven. Dat niveau was al eens bereikt in 2000, 2007, 2015 en recenter in 2019. De index doorbrak als het ware een viervoudige top. Misschien is dat wel hét symbool van de heropstanding van de Europese aandelenmarkten.De Europese beurzen profiteren mee van een hernieuwde aandacht voor klassieke waardeaandelen, nadat jarenlang haast alle aandacht naar groeiaandelen is gegaan. Het was het afgelopen decennium haast continu tech boven klassiek. Dat fenomeen verwachten we de eerstvolgende jaren niet meer. We zien meer evenwicht of zelfs eerder kansen voor een betere prestatie van klassieke boven techaandelen.Over die rotatie hebben we de voorbije maanden al vaker gesproken. We zien dat ook in de recente prestatiecijfers. De Eurostoxx50- en Stoxx600-index doen het dit jaar voorlopig respectievelijk 3 en 2 procent beter dan de S&P500-index. De Bel-20-index presteert in lijn met de Amerikaanse graadmeter. Dat is al een heel ander verhaal dan de return van 287 procent van de S&P500-index het voorbije decennium tegenover bijvoorbeeld de 100 procent van de Eurostoxx50-index. Om nog niet te spreken van het verschil op twintig jaar (403% voor de Amerikaanse versus 87% voor de Europese graadmeter). De Europese inhaalrace is begonnen. Dat betekent dat ook de Europese indexen de komende tijd geregeld nieuwe records zullen neerzetten.