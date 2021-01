Terwijl Capitol Hill in Washington werd afgebroken, sloten de Amerikaanse beurzen op een nieuw record. Heeft Wall Street alle voeling met Main Street verloren? We vroegen het aan Philippe Gijsels, marktstrateeg van BNP Paribas Fortis.

"Wat gisteren in de Verenigde Staten is gebeurd, is slecht voor de democratie. Er zijn wonden geslagen, die nog lang kunnen nazinderen. De televisiezender CNN heeft ook alles in het lang en het breed uitgesmeerd. CNN is al langer uit de kast als anti-Trump", zegt Philippe Gijsels. "Beleggers hebben echter vooral op de verkiezingsoverwinning van de Democraten in Georgia gereageerd, niet zozeer op de chaos op Capitol Hill. Die is van voorbijgaande aard."Beleggers gingen tot gisteren uit van een politieke patstelling, waarbij een Republikeinse meerderheid in de Senaat zou verhinderen dat een Democratische president veel zou kunnen veranderen. Ook de strateeg van BNP Paribas Fortis geeft toe dat de Senaatsverkiezingen niet meer echt op zijn radar stonden."Nu hoor ik de hele tijd het liedje Georgia on My Mind in mijn hoofd", lacht Gijsels. "Maar ik had niet meer op een blauwe, Democratische golf gerekend. Beleggers gingen ervan uit dat de meerderheid in de Senaat rood zou blijven en dat Joe Biden de macht zou moeten delen. Georgia staat bekend als een Republikeins bolwerk, maar eigenlijk hadden we het kunnen weten. De presidents- en Senaatsverkiezingen zijn vaak een doorslag van mekaar."Met de steun van de Senaat achter zich kan de nieuwe president veel meer en veel gemakkelijker punten van zijn verkiezingsprogramma doorvoeren. "Dat betekent meer overheidssteun voor bedrijven en werknemers, meer regulering, meer belastingverhogingen,... Door de stimuli zou de economie ook meer moeten groeien, de rente hoger moeten kruipen en de rentecurve steiler moeten worden. Dat is bijvoorbeeld goed voor de banken." Het sterkt Gijsels ook in zijn geloof dat waarde-aandelen aan een inhaalbeweging toe zijn. Dat zijn bedrijven die wel wat bewezen hebben, maar door beleggers niet of niet meer naar waarde worden geschat.Waarde-aandelen zijn aan een inhaalbeweging toe, maar tegelijkertijd kan de hausse van de groeiaandelen nog wel een tijdje verder gaan. "Op 9 november maakten Pfizer en BioNTech bekend dat hun vaccin meer dan 90 procent doeltreffend was. Beleggers reageerden euforisch op dat nieuws, omdat ze vreesden dat vaccins slechts 50 procent bescherming zouden bieden", brengt Gijsels in herinnering. "Op dat nieuws volgde de grootste sectorrotatie ooit in één dag." De MSCI World Value-index steeg op 9 november met 4,5 procent, terwijl de MSCI World Growth-index bijna 1 procent verloor tijdens die dolle beursdag.Voor 2021 vindt Gijsels dat beleggers op twee benen moeten hinken. Sinds de financiële crisis in 2008-2009 presteren bedrijven die veel groei beloven, groeiaandelen, beter op de beurs dan waarde-aandelen. "De grote technologiereuzen zullen meer aan banden worden gelegd, maar dat betekent niet per se dat ze met 20 of 30 procent zullen zakken in 2020. Het zou alleen kunnen dat ze de beurs niet meer zo waanzinnig zullen kloppen als het voorbije jaar. Software is eating the world blijft ook nog altijd overeind."Ook de andere beleggingskeuzes die Gijsels naar voren schoof voor Nieuwjaar - biotechnologie, grondstoffen, de energietransitie,... - blijven overeind. "De reële rentevoet blijft negatief. Niet enkel de overheid, ook de centrale bank zal moeten blijven stimuleren. Dat is goed nieuws voor goud. Bovendien floreert het edelmetaal vaak in chaos.De Verenigde Staten zijn een verdeeld land. Dat is gisteren eens te meer bewezen. "Biden heeft de meeste stemmen ooit, maar Trump op één na meeste stemmen. Maar de meeste Republikeinen keuren af wat op Capitol Hill is gebeurd. Er komt misschien zelfs nog een soort symbolische afzetting van Trump voor die laatste 21 dagen. Ik denk dat de out-of-the-box-voorspelling van de legendarische Amerikaanse investeerder Byron Wien daarmee voorgoed van de baan is. Wien had voorspeld dat Trump zijn eigen tv-zender zou beginnen en sterker dan ooit zou terugkomen in 2024."