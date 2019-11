Beleggers zijn het afgelopen jaar bijzonder actief geweest op de Brusselse appartementenmarkt. Vooral de vijfhoek blijkt begeerd. Daar stijgen de prijzen dan ook fors. Opvallend is dat de markt van de bestaande appartementen een beter rendement biedt dan de nieuwbouwmarkt.

Het aantal nieuwbouwappartementen dat in Brussel te koop staat, is in een jaar fors gedaald. Vooral beleggers hebben zich op de Brusselse markt gestort, met dank aan de lage rente. Doordat ook het aanbod groot was, zijn de prijzen niet gigantisch gestegen (+1,5%) in vergelijking met eind vorig jaar. In vijf jaar was er een stijging met 1,95 procent. Rekening houdend met de inflatie (1,62% in de tien eerste maanden van het jaar) kunnen we stellen dat er maar weinig beweging zit in de reële prijzen. Dat hebben we de voorbije jaren zelden gezien in Brussel.

...