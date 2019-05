Op de financiële markten groeit de ongerustheid over touroperator Thomas Cook, na tegenvallende vooruitzichten van het Britse bedrijf en een vernietigend rapport van een analist van Citigroup. Die stelde de voorbije week 'dat het aandeel niets meer waard is'. Zowel op de beurs als op de obligatiemarkten ging Thomas Cook maandag stevig onderuit.

Het aandeel van het Britse bedrijf, dat beschouwd wordt als één van de oudste touroperatoren ter wereld, zakte vrijdag al 40 procent na het rapport van de analist. Maandag kwam daar nog een verlies van 16 procent bovenop. De obligatie die het bedrijf heeft lopen tot 2022, verloor maandag 11 procent tot het laagste peil ooit. Sinds begin dit jaar werd het schuldpapier al de helft minder waard.

De touroperator kampt duidelijk met een gebrek aan vertrouwen op de financiële markten. Afgelopen week publiceerde het concern zijn halfjaarcijfers en daaruit bleek dat het verlies is opgelopen tot 1,5 miljard pond en dat er heel wat onzekerheid is over de verkoop van zijn luchtvaartdochter. Thomas Cook zette de jongste dagen alle zeilen bij om leveranciers én klanten gerust te stellen.

Het probleem volgens het financiële persagentschap Bloomberg zijn de zware schulden die de groep torst. Die bedroegen eind maart 1,3 miljard pond. Door de inkomsten van het drukke zomerseizoen zou die schuld wat zakken, maar toch nog altijd 740 miljoen pond bedragen tegen eind september, berekende Citigroup. Dat is meer dan de waarde van de touroperator én de luchtvaarttak samen.

Gevreesd wordt bovendien dat het negatieve beleggersnieuws van de jongste dagen ook de boekingen onder druk zal zetten. Thomas Cook is ook in België een belangrijke touroperator. Klanten zijn bij financiële problemen steeds beschermd door het Garantiefonds Reizen. De luchtvaartdochter Thomas Cook Airlines Belgium bestaat niet meer.