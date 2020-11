Tot voor kort overheerste het negativisme rond de opkomende markten. Maar er lijkt ruimte voor meer positivisme en rooskleuriger perspectieven voor 2021 en de volgende jaren.

Beleggers in de opkomende landen zijn maar wat tevreden dat Joe Biden de 46ste president van de Verenigde Staten wordt. We zullen een grote verandering in stijl zien, maar ook in filosofie. Donald Trump ging voluit voor isolationisme en wilde zich niet meer overal in de wereld manifesteren. Er was ook zijn motto Make America Great Again, met het bijbehorende protectionisme. Het Amerikaanse beleid mocht ten koste gaan van de rest van de wereld. Met Europa had Trump niks, met China ontketende hij een handelsoorlog. Die woog wereldwijd zwaar op de beurzen, in het bijzonder op die van de opkomende landen. Het mag dan ook niet verbazen dat de MSCI Emerging Markets-index hoger schoot nadat de omroepen de verkiezingsoverwinning van Biden hadden erkend. De index liet al een dubbelcijferige stijging optekenen.De herstelbeweging komt niets te vroeg. De voorbije tien jaar zijn niet het decennium van de emerging markets geweest. Na de paniekreactie bij de uitbraak van de coronapandemie in maart dook de tracker iShares MSCI Emerging Markets ETF (49,3 dollar; ticker EEM; notering op NYSE met ISIN-code US4642872349) zelfs onder het niveau van 2010. De cijfers zijn ontluisterend. Over de voorbije tien jaar zette de bekendste tracker op de opkomende landen een return van slechts 34 procent return (indexevolutie + dividenden) neer, tegenover 171 procent voor de MSCI World-index en zelfs 270 procent voor de Standard&Poor's-500. De redenen zijn legio: door het stimulusbeleid van de Federal Reserve bleef het beleggingsgeld op Wall Street, er was de structurele groeivertraging in China, politieke problemen in landen als Brazilië, enzovoort.Tot voor kort overheerste het negativisme rond de opkomende markten. Maar er lijkt ruimte voor meer positivisme en rooskleuriger perspectieven voor 2021 en de volgende jaren. Het helpt dat velen een verzwakking van de dollar in het vooruitzicht stellen. Dat laat investeerders toe ook buiten de VS naar opportuniteiten te speuren. De argumenten om in de opkomende landen te beleggen, zijn er nog steeds. Terwijl in de westerse wereld de middenklasse onder druk staat, groeit ze in de emerging markets gestaag, wat een toename van de koopkracht betekent. Terwijl in de VS slechts 65 miljoen millennials wonen en in de Europese Unie amper 60 miljoen, zijn er dat in Azië alleen al 800 miljoen, en ook in Afrika en Latijns-Amerika gaat het om honderden miljoenen mensen. Die jonge bevolking vertegenwoordigt een stevig groeipotentieel in de komende jaren en zelfs decennia. In de opkomende markten digitaliseert de economie snel. De Chinese e-commercemarkt is nu al de grootste ter wereld. Bovendien zijn heel wat opkomende landen de coronacrisis al te boven gekomen. Er zijn dan ook argumenten voor een verdere inhaalbeweging:· Ommekeer van het sentiment: De jongste weken maakt het pessimisme bij de beleggers en de analisten plaats voor meer optimistische geluiden. Vooral voor China is menige financiële instelling enthousiast. Maar ook voor andere landen en regio's is de trend aan het keren.· Stevige onderwaardering: Ondanks de recente opmars ligt de gemiddelde waardering van de MSCI Emerging Markets-index nog steeds 31 procent onder die van de S&P-500. · Technisch beeld begint te verbeteren: Er is duidelijk een versteviging van het technisch beeld voor de opkomende markten, wat erop wijst dat de geldstromen weer meer richting de opkomende landen vloeien. De verhouding MSCI Emerging Markets-index tegenover S&P-500-index staat op 0,345, het hoogste peil in acht maanden. Maar er is nog een hele weg te gaan.