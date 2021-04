Het waterbedrijf Ekopak nam een vliegende start op de beurs van Brussel. In de fondsenwereld is al langer bekend dat beleggen in waterbedrijven rendeert. Een van die waterfondsen voerde ooit de slogan: "Neem blauw goud op in uw portefeuille".

Ekopak trok woensdag tegen 14 euro naar de beurs en was na drie handelsdagen ruim 2 euro meer waard. Het waterbehandelingsbedrijf biedt concrete oplossingen voor dreigende watertekorten. Het biedt water als een dienstverlening aan: bedrijven betalen Ekopak per kubieke meter water die ze verbruiken en naargelang de vervuiling van het water dat ze dumpen. Ekopak ontwerpt, bouwt en onderhoudt de installatie om het water te zuiveren en te hergebruiken, en zorgt voor de financiering. De projecten betalen zichzelf terug door de besparing op de waterfactuur. Er dreigen wereldwijd watertekorten door de klimaatverandering, de bevolkingsaangroei en de vervuiling. Bedrijven zoals Ekopak die dat probleem aanpakken, liggen dan ook goed in de markt. Beleggers op zoek naar ideeën kunnen leentjebuur spelen bij de grote beleggers die al lang actief zijn in water. Zij kunnen het thema bespelen via fondsen of de iShare Global Water-tracker die op de beurs van Frankfurt noteert. KBC Eco Fund Water en Pictet-Water bestaan al meer dan twintig jaar. In KBC Eco Fund Water heeft Kubota het grootste gewicht. Dat Japanse bedrijf maakt onder meer waterzuiveringsinstallaties. Andere zwaargewichten zijn het Amerikaanse Toro (van irrigatie tot verlichting) en het Zwitserse Geberit (sanitair). De Amerikaanse bedrijven Itron (lekdetectie) en Valmont (irrigatie) sluiten de top vijf van grootste posities af. Bij Pictet-Water oogt de top drie klassiek, met het Amerikaans conglomeraat Danaher, Thermo Fisher en American Water Works. Danaher noemt "de bescherming van 's werelds watervoorraad" een van zijn doelstellingen. Thermo Fisher is een wetenschappelijke dienstverlener met als missie "klanten in staat te stellen de wereld gezonder, schoner en veiliger" te maken. Met het Franse Veolia Environnement (water en afvalverwerking) en het Britse Ferguson (sanitair en waterwerken) zitten er twee Europese namen in de top vijf van de grootste posities. In de portefeuille van BNP Paribas Aqua zitten bedrijven zoals het Zwitserse Georg Fischer (leidingsystemen), het Amerikaanse Agilent Technologies (meetinstrumenten) en het Britse Pennon Group (behandeling van water en afval). De nummers vier en vijf zijn opnieuw Amerikaanse bedrijven: IDEX (pompen en systemen voor de industrie) en Trimble (connecteren van fysieke en digitale wereld). RobecoSAM Sustainable Water Equities geeft het grootste gewicht aan het Chinese Guangdong Investment, na Thermo Fisher. Guangdong is een conglomeraat dat actief is in de distributie van water. Het op twee na grootste belang is voor het Amerikaanse PerkinElmer (wetenschappelijke meetinstrumenten). Agilent en Rexnord (mechanische onderdelen) vervolledigen de top vijf.