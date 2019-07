Twee dagen na de bekendmaking van een omvangrijk herstructureringsplan bij Deutsche Bank, blijven beleggers het aandeel dumpen. Het verloor dinsdag nog eens 6,5 procent, bovenop het koersverlies van maandag.

Beleggers lijken geen vertrouwen te hebben dat topman Christian Sewing zal slagen in één van de zwaarste herstructureringsoperaties bij de grootste bank van Duitsland. Het aandeel koerste tot 10 procent lager sinds de directie zondag aankondigde 18.000 banen, of een vijfde van haar personeelsbestand, te willen schrappen. Het koersverlies bij Deutsche Bank was dinsdag ook één van de grootste binnen de DAX-index.

Analisten wijzen erop dat de herstructurering de bank 7,4 miljard euro zal kosten en dus aan de kapitaalbuffers zal vreten. 'Er is weinig ruimte voor mislukking', schrijft Anke Reingen, analist bij RBC Capital Markets. Analisten van Citigroup menen dat de winstdoelstelling die Deutsche Bank tegen 2022 wil halen, 'erg onwaarschijnlijk' is. Door activiteiten zoals het investeringsbankieren af te stoten, gaan er immers ook inkomsten verloren, luidt het