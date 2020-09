'Mag u dan nooit inschrijven op beursintroducties? Natuurlijk wel, maar enkel nadat u zich goed hebt geïnformeerd over de bedrijven.' Dat zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

Aan het einde van de jaren negentigzagen we knotsgekke dingen gebeuren op de eerste noteringsdag van doorgaans jonge techbedrijven. Het niet-winstgevende softwarebedrijf VA Linux bijvoorbeeld steeg op de dag van zijn introductie op Wall Street, in december 1999, bijna 700 procent, een verachtvoudiging dus van de introductieprijs. Dichter bij huis kreeg het internetbedrijf Ubizen in februari 1999 een introductieprijs van 12 euro, maar werd er pas op 58 euro een beurskoers gevormd, bijna 400 procent hoger. Iedereen had het destijds over de IPO-gekte (initial public offering). Beleggers vochten om aandelen van elke nieuwkomer, zonder goed te weten wat die bedrijven deden en zonder echt naar de recente resultaten of de balans te kijken. Het was blind kopen in de overtuiging dat het aandeel toch meteen zou stijgen.

Beleggers, blijf uw huiswerk maken.

Tegenwoordig zijn er zoveel introducties van biotechbedrijven op de technologiebeurs Nasdaq dat de analisten van de diverse beurshuizen niet de tijd krijgen om de nieuwkomers nauwkeurig te bestuderen en de fondsbeheerders van een advies te voorzien. De beheerders kopen dan maar 'blind' de aandelen, omdat een afwachtende beheerder ziet zijn fonds minder presteren dan de collega's. Want van de jongste 50 IPO's van biotechbedrijven gingen er 47 meteen fors hoger na de introductie.

Die toestanden zien we nog niet op Euronext Brussel. Maar we zien wel duidelijk meer gretigheid om op beursintroducties in te tekenen. De appetijt die we zagen bij de beursgang van Nyxoah (een Waals biotechbedrijf dat apparatuur voor mensen met slaapapneu ontwikkelt) en die van UnifiedPost (digitale facturen) hebben we de voorbije jaren niet opgemerkt.

Mag u dan nooit inschrijven op beursintroducties? Natuurlijk wel, maar enkel nadat u uw huiswerk hebt gemaakt, enkel nadat u zich goed hebt geïnformeerd over de bedrijven. Ga enkel voor bedrijven met een verhaal waarin u gelooft, en waarvan u nog lang aandeelhouder wil zijn.

Aan het einde van de jaren negentigzagen we knotsgekke dingen gebeuren op de eerste noteringsdag van doorgaans jonge techbedrijven. Het niet-winstgevende softwarebedrijf VA Linux bijvoorbeeld steeg op de dag van zijn introductie op Wall Street, in december 1999, bijna 700 procent, een verachtvoudiging dus van de introductieprijs. Dichter bij huis kreeg het internetbedrijf Ubizen in februari 1999 een introductieprijs van 12 euro, maar werd er pas op 58 euro een beurskoers gevormd, bijna 400 procent hoger. Iedereen had het destijds over de IPO-gekte (initial public offering). Beleggers vochten om aandelen van elke nieuwkomer, zonder goed te weten wat die bedrijven deden en zonder echt naar de recente resultaten of de balans te kijken. Het was blind kopen in de overtuiging dat het aandeel toch meteen zou stijgen. Tegenwoordig zijn er zoveel introducties van biotechbedrijven op de technologiebeurs Nasdaq dat de analisten van de diverse beurshuizen niet de tijd krijgen om de nieuwkomers nauwkeurig te bestuderen en de fondsbeheerders van een advies te voorzien. De beheerders kopen dan maar 'blind' de aandelen, omdat een afwachtende beheerder ziet zijn fonds minder presteren dan de collega's. Want van de jongste 50 IPO's van biotechbedrijven gingen er 47 meteen fors hoger na de introductie. Die toestanden zien we nog niet op Euronext Brussel. Maar we zien wel duidelijk meer gretigheid om op beursintroducties in te tekenen. De appetijt die we zagen bij de beursgang van Nyxoah (een Waals biotechbedrijf dat apparatuur voor mensen met slaapapneu ontwikkelt) en die van UnifiedPost (digitale facturen) hebben we de voorbije jaren niet opgemerkt.Mag u dan nooit inschrijven op beursintroducties? Natuurlijk wel, maar enkel nadat u uw huiswerk hebt gemaakt, enkel nadat u zich goed hebt geïnformeerd over de bedrijven. Ga enkel voor bedrijven met een verhaal waarin u gelooft, en waarvan u nog lang aandeelhouder wil zijn.