Geld periodiek investeren op de beurs is een manier om de risico's te beperken. De meeste banken bieden formules aan waarmee spaarders elke maand een klein bedrag kunnen beleggen in een of meer fondsen. Een overzicht.

Het is een gouden regel: beleggers doen er goed aan de risico's te beperken door hun investeringen zo veel mogelijk te spreiden. Behalve een diversificatie over verschillende activaklassen, regio's en sectoren is het ook verstandig beleggingen in de tijd te spreiden. Het is moeilijk het ideale instapmoment te bepalen. Door geld met tussenpozen te investeren op de beurs, zijn de gevolgen van een slechte timing veel minder groot. Het is een manier om een portefeuille in te dekken tegen de volatiliteit van de financiële markten. Een bijkomend voordeel van een periodieke spreiding is dat beleggers kleine bedragen kunnen inleggen.Bij de meeste banken kan dat nu makkelijk met een beleggingsplan. Via zo'n formule kunnen beleggers bijvoorbeeld elke maand 50 euro in een of meer fondsen storten. Sommige banken laten hun klanten à la carte kiezen uit een aanbod van fondsen, andere werken met modelportefeuilles die zijn afgestemd op specifieke risicoprofielen. De klant betaalt alleen de gebruikelijke instapkosten op de fondsen. Sommige spelers - zoals Evi, Keytrade Bank en MeDirect Bank - rekenen geen kosten aan.Het minimumbedrag verschilt van bank tot bank. Evi en MeDirect Bank verwachten wel dat klanten met een spaarplan de eerste keer respectievelijk 1000 en 2500 euro storten. Meestal is het mogelijk op elk moment het bedrag en de frequentie van de periodieke stortingen gratis te wijzigen. Ook een pauze inlassen of een beleggingsplan stopzetten kan op elk moment. Kortom: de belegger bouwt zijn kapitaal op in zijn eigen tempo. Hieronder vindt u de voorwaarden van vijftien banken die zo'n formule aanbieden.Eind november 2019 lanceerde Argenta zijn Invest Plan. "Hiermee kan je geautomatiseerd beleggen in de compartimenten van ons kernfonds Argenta Portfolio", zegt persverantwoordelijke Mieke Winne. "Dat is een gemengde portefeuille met een wereldwijde spreiding die wordt beheerd conform het risicoprofiel van de klant, van heel defensief tot dynamisch. Zo'n 4500 klanten maken er gebruik van."Ook AXA Bank biedt de mogelijkheid om periodiek te beleggen. Er is geen modelportefeuille. De klant kiest vrij uit de huisfondsen van AXA Investment Managers en twee dakfondsen van Architas. Via de digitale kanalen heeft hij toegang tot zes beveks, en in een fysiek agentschap kan hij kiezen uit dertig producten. Hij kan die onbeperkt combineren binnen hetzelfde plan.Met het Belfius Flex Invest Plan beleggen klanten elke maand een vast bedrag in een of meer fondsen naar keuze. Ze krijgen toegang tot een zeventigtal compartimenten, die zijn afgestemd op de uiteenlopende risicoprofielen. Daarnaast is het mogelijk via dat beleggingsplan periodiek te investeren in een duurzame modelportefeuille: Cadriam Sustainable. Daarin is er een keuze tussen drie risicovarianten. Het Beobank Beleggingsplan is toegankelijk vanaf 50 euro per maand. Wie intekent, kiest à la carte uit een selectie van een 35-tal fondsen die Beobank uit het aanbod van verschillende beheerders heeft gekozen op basis van kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De selectie is afgestemd op alle risicoprofielen. De openarchitectuurfilosofie, waarbij de klant niet gebonden is aan fondsen van Beobank, is een belangrijke troef.Met het Flexinvest-beleggingsplan van BNP Paribas Fortis kunnen klanten systematisch een bedrag vanaf 30 euro per maand beleggen. Daarbij kiezen ze vrij uit de ongeveer tweehonderd fondsen die de bank aanbiedt. Het is ook mogelijk te investeren in een duurzame modelportefeuille met vijf compartimenten: BNP Paribas B Strategy Global.Klanten van bpost bank kunnen periodiek beleggen via de Ritmo Invest-formule. Er zijn twee fondsen beschikbaar: bpost bank Fund Global Income en BNPP B Strategy Europe SRI Neutral, die worden beheerd door BNP Paribas Asset Management Belgium. Ze hebben een neutraal risico en beleggen wereldwijd in alle activaklassen. De coöperatieve bank Crelan biedt het Beleggingscontract aan. "Dat is een flexibele formule waarmee je met een vaste regelmaat hetzelfde bedrag investeert in een of meer fondsen", zegt woordvoerder Leo De Roeck. "We laten de belegger vrij kiezen uit tachtig beveks van vijf beheerders. Per beleggingsplan kan hij tot vijf fondsen combineren."Deutsche Bank hanteert een instapdrempel vanaf 100 euro per maand. Ofwel belegt de klant in een modelportefeuille die past bij zijn profiel. De fondsen zijn afkomstig van drie vermogensbeheerders: Private Invest Stability van Luxcellence Management Company, DWS Concept Kaldemorgen en Pictet Security P. Ofwel kiest hij zelf een van de ruim negentig fondsen uit de DB Best Advice-selectie.Evi is de onlinebank van de vermogensbeheerder en beleggingsadviseur Van Lanschot. Er zijn vijf modelportefeuilles beschikbaar, die de vermogensbeheerders van Van Lanschot hebben samengesteld. Ze gaan van 'inkomensgericht' tot 'offensief'. De eerste minimale inleg bedraagt 1000 euro, maar de volgende stortingen kunnen vanaf 50 euro per keer. Er zijn geen instapkosten.ING heeft geen modelportefeuilles. De klant kiest dus à la carte uit dertien fondsen van ING of NN Investment Partners, naargelang zijn risicoprofiel. Doet hij dat niet in een fysiek kantoor maar online, dan zijn de mogelijkheden kleiner.Ook KBC heeft een flexibele formule uitgewerkt om op vaste tijdstippen te beleggen. Ofwel doet de klant dat à la carte, waarbij hij kan kiezen uit een tweehonderdtal fondsen. Ofwel belegt hij in een modelportefeuille die past bij zijn risicoprofiel. 300.000 klanten hebben ingetekend op zo'n beleggingsplan.Voor zijn periodieke beleggingsplan laat Keytrade Bank vrij kiezen uit veertig beveks van 22 fondsenhuizen. Een andere mogelijkheid is dat klanten intekenen op vier modelportefeuilles, die zijn samengesteld uit een korf van geselecteerde fondsen. Die zijn afkomstig van verschillende fondsenhuizen en afgestemd op drie risicoprofielen. Er is ook een duurzame optie. Instapkosten zijn er niet.De onlinebank MeDirect, die een selectie van zestig fondsenhuizen aanbiedt, heeft ook modelportefeuilles samengesteld voor wie periodiek wil beleggen. Die zijn zoals bij Keytrade Bank samengesteld uit een korf van geselecteerde fondsen van verschillende beheerders, op de maat van het beoogde risicoprofiel. De klant betaalt nooit instapkosten, maar de eerste minimuminleg bedraagt wel 2500 euro.Klanten van de private bank Nagelmackers kunnen via het Future Invest Plan periodiek beleggen vanaf 50 euro per maand, per kwartaal of halfjaar. Er is een keuze uit 28 beveks: daaronder zijn zowel huisfondsen als fondsen van andere beheerders. De instapkosten bedragen hoogstens 2,5 procent. Voor sommige zogenoemde premiumfondsen is een minimaal startbedrag van 75.000 euro vereist, maar dat is veeleer de uitzondering.Klanten van vdk bank kunnen intekenen op het Opbouwplan. Dat doen ze door te beleggen in een of meer fondsen naar keuze. Vdk bank geeft toegang tot elf beveks van acht fondsenhuizen. De instapkosten bedragen standaard 1 procent, op voorwaarde dat de klant jaarlijks minstens vier stortingen van ten minste 50 euro doet.