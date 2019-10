Aandelen blijven de enige vermogenscategorie die de voorkeur moet krijgen in een omgeving waarin de rentevoeten op overheidsobligaties laag blijven.

Voor Stephan Fritz van de vermogensbeheerder Flossbach von Storch is het werk van beleggers de laatste twintig jaar een pak eenvoudiger geworden. "Enkele jaren geleden waren er vier grote opties om je geld te beleggen: kasbons, overheidsobligaties, vastgoed en aandelen. Ondertussen hebben al die instrumenten mooie rendementen opgeleverd, in het bijzonder voor wie een wereldwijd beleggingsuniversum had gekozen."

Beperkte keuze

Maar vandaag moeten we vaststellen dat de eerste twee vermogenscategorieën nog amper iets opleveren en niet meer kunnen worden gebruikt om een vermogen te laten aangroeien. "De hoge schuldenlast van de grote westerse landen is slechts draaglijk als de rentevoeten laag blijven. Een stijging van de obligatierendementen lijkt ons ondenkbaar." Japan kan worden gezien als een model voor de toekomstige evolutie van Europa, met rendementen die al twintig jaar enorm laag zijn, een zwakke groei en een enorme overheidsschuld.

Tegelijk zijn vastgoedrendementen ook heel snel achteruitgegaan. "Vandaag blijven dus enkel nog aandelen over om het rendement van een portefeuille wat op te krikken. Beleggen is nog nooit zo eenvoudig geweest als nu." Hoewel de beurs nog altijd heel wat risico's inhoudt, moeten we die volgens Stephan Fritz toch wat relativeren. "Ondanks de talrijke crisissen van de voorbije jaren heeft de MSCI World-index de voorbije tien jaar een rendement van 12 procent per jaar neergezet. De aankoop van internationale aandelen zou sinds de financiële crisis de juiste assetallocatie zijn geweest. En in tegenstelling tot andere vermogenscategorieën blijft hun waardering redelijk."

Overweging

In het fonds Flossbach von Storch Multiple Opportunities, het paradepaardje van de Duitse beheerder, blijven aandelen heel ruim overwogen met 63 procent van het beheerde vermogen. "We passen een wereldwijde diversificatie toe en geven de voorkeur aan grote producenten van verbruiksgoederen. Dat zijn vrij saaie bedrijven (zoals Nestlé en Danon), maar ze boeken wel een organische groei tussen 3 en 6 procent en ondervinden weinig impact van de handelsoorlog."

"Bovendien kunnen ze moeilijkere periodes makkelijker overwinnen dankzij hun prijszettingsvermogen." Die aandelen zullen doorgaans minder aantrekkelijke rendementen opleveren als de conjunctuur herstelt, maar het ziet er niet naar uit dat dat op korte termijn gebeurt. Ten opzichte van de historische niveaus is de blootstelling aan aandelen vrij laag. De rest van de portefeuille is belegd in obligaties (7%), goudmijnen (10%) en liquiditeiten (17%). "We hebben de samenstelling van onze allocatie sinds het begin van de zomer niet echt veranderd."