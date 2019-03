Beleggen is hard werken: drie tips van drie bekende beursexperts

Als onze columnist Jan Longeval zich laat inspireren door George Soros, de man die in 1992 de Bank of England op de knieën kreeg, dan zijn Warren Buffett en Ray Dalio de grote voorbeelden van Pierre Huylenbroeck. We verzamelden tips van Buffett, Dalio en van Huylenbroeck zelf, die de jongste jaren twee boeken volschreef met concreet beleggingsadvies.