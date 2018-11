Beleggen in voetbalclubs: winnen is niet hetzelfde als winst maken

Tussen 2017 en 2018 is de gemiddelde winst voor belastingen van de Europese voetbalclubs liefst 17 keer hoger gegaan, blijkt uit de KPMG Football Benchmark. De Europese voetbalsector heeft het de afgelopen jaren beter gedaan dan de Europese beurzen. De ondernemingswaarde van de 32 grootste Europese clubs is in drie jaar met meer dan 20 procent gestegen. In dezelfde periode is de Stoxx Europe 50 slechts 5 procent hoger gegaan. In totaal zijn die 32 clubs meer dan 30 miljard euro waard, volgens KPMG.

