Covid-19 heeft de vergrijzing als beleggingsthema niet onderuitgehaald. Maar senioren zullen mogelijk wel twee keer nadenken voor ze nog geld uitgeven aan cruises, concerten of een kamer in een woon-zorgcentrum.

De coronacrisis heeft ons met de neus op de feiten gedrukt: er is in Europa te weinig geïnvesteerd in woon-zorgcentra, verpleeghuizen en andere oplossingen om de verouderende bevolking op te vangen. "Tegen 2060 zullen 65-plussers een derde van de Europese bevolking vertegenwoordigen", weet Alban Seydoux, de beheerder van R-Co Thematic Silver Plus. Dat fonds van de vermogensbeheerder Rotschild & Co speelt met succes in op de vergrijzing van de bevolking. Seydoux denkt dat we aan een inhaalbeweging toe zijn. "Wij zijn van mening dat er in de toekomst meer in die verwaarloosde sectoren zal worden geïnvesteerd. Dat zal de vergrijzing als beleggingsthema ondersteunen."

De coronacrisis heeft ons met de neus op de feiten gedrukt: er is in Europa te weinig geïnvesteerd in woon-zorgcentra, verpleeghuizen en andere oplossingen om de verouderende bevolking op te vangen. "Tegen 2060 zullen 65-plussers een derde van de Europese bevolking vertegenwoordigen", weet Alban Seydoux, de beheerder van R-Co Thematic Silver Plus. Dat fonds van de vermogensbeheerder Rotschild & Co speelt met succes in op de vergrijzing van de bevolking. Seydoux denkt dat we aan een inhaalbeweging toe zijn. "Wij zijn van mening dat er in de toekomst meer in die verwaarloosde sectoren zal worden geïnvesteerd. Dat zal de vergrijzing als beleggingsthema ondersteunen." Simon Baker, de farmaspecialist van Redburn, ziet nog een andere reden om optimistisch te zijn. Hij denkt dat de vaak conflictueuze relatie tussen grote farmabedrijven en overheden door de pandemie zal verbeteren. En dan ligt een herwaardering van de farma-aandelen in het verschiet. "Er is geen andere reden te bedenken waarom grote farmabedrijven met een korting op hun intrinsieke waarde op de beurs noteren. Die korting is er niet bij grote namen in consumptiegoederen." Rothschild heeft sinds iets minder dan jaar een minderheidsbelang en een strategische samenwerking met Redburn, dat onafhankelijke onderzoeken over aandelen publiceert. Seydoux en Baker spraken vorige week samen op een virtuele conferentie over de vergrijzing en de impact van covid-19 op dat beleggingsthema. Slechts zes fondsen die in België worden verkocht, spelen in op de vergrijzing. Dat doen ze elk op hun manier, waardoor ze onderling niet te vergelijken zijn ( zie tabel). R-Co Thematic Silver Plus en CPR Silver Age beperken hun beleggingsuniversum tot Europa. CPR Global Silver Age en Lombard Odier Golden Age hebben de hele wereld als hun speelterrein. Amerikaanse bedrijven maken bij die fondsen meer dan de helft van de posities uit. Ook Azië heeft een plekje in de portefeuilles. In de beleggersinformatie van R-Co Thematic Silver Plus lezen we dat kleine en middelgrote ondernemingen altijd een gewicht tussen 20 en 60 procent krijgen in de aandelenportefeuille. Maximaal 25 procent van de middelen mag in obligaties worden gestopt. Generali GIS - SRI Ageing Population investeert minstens 90 procent van zijn middelen in Europese duurzame aandelen. Dat fonds heeft de buffer niet die obligaties in barre beurstijden bieden. R-Co Thematic Silver Plus heeft die wel. De zes fondsen met een focus op de vergrijzing hielden vrij goed stand. Sinds Nieuwjaar verloren ze gemiddeld 5 procent. Dat komt voor een deel door het grote gewicht van de gezondheidszorg en de consumptie in die fondsen. In totaal vertegenwoordigen beide sectoren tussen 60 en 90 procent van het beheerde vermogen. Volgens gegevens van Morningstar staat R-Co Thematic Silver Plus bijna terug op het niveau van eind vorig jaar. Ook op vijf jaar zet het fonds de beste prestatie neer, maar slechts drie van de zes fondsen hebben een trackrecord dat zover teruggaat. De andere producten zijn nog niet zo lang geleden gelanceerd. Volgens Alban Seydoux houdt zijn fonds redelijk goed stand, dankzij een participatie in diagnostische bedrijven en in ondernemingen die actief zijn in de digitalisering van de gezondheidszorg. Het fonds van Rothschild & Co is ook het enige dat zwaar is blootgesteld aan small- en midcaps. De andere fondsen richten hun aandacht meer naar grote farmaceutische bedrijven. De top tien van de belangrijkste posities van het R-Co Thematic Silver Plus-fonds bevat namen als de farmaceutische en chemische fabrikant Grifols, de hoorapparatenspecialist Amplifon, de leverancier van farmaceutische en laboratoriumapparatuur Sartorius, de rusthuizenuitbater Orpea en de diagnostische bedrijven Diasorin en BioMérieux. Het fonds heeft ook een sterk Belgisch accent, met investeringen in groepen zoals het biofarmabedrijf UCB, het biotechnologiebedrijf argenx en de bioscoopuitbater Kinepolis. Johan Utterman, de beheerder van het Lombard Odier Golden Age-fonds, verwacht dat het coronavirus een ingrijpende verandering in de gewoonten van senioren zal teweegbrengen. "Wij verwachten dat een toenemend aantal babyboomers zich niet langer veilig zal voelen in grote menigten en twee keer zal nadenken voor ze een cruise of een concert boeken, of verhuizen naar een woon-zorgcentrum." Hij verwacht niet dat de beschikbaarheid van een vaccin daar meteen verandering in zal brengen. Utterman twijfelt niet aan het potentieel van de vergrijzing als beleggingsthema, maar denkt dat de prioriteiten van senioren de komende kwartalen anders zullen zijn. Lombard Odier Golden Age werd al in 2009 gelanceerd. Behalve in gezondheid en consumptie, samen goed voor 75 procent van het beheerde vermogen, nam het fonds ook posities in financiële instellingen (15% van het vermogen). Het fonds heeft onder meer een positie in IQVIA, dat actief is in big data voor de gezondheidssector, en posities in groepen die garen spinnen bij de versnelling van de digitale gezondheidszorg, zoals Dexcom, Masimo en Ping An Good Doctor. CPR Silver Age kwam ook in 2009 op de markt. Beheerder Eric Labbé wijt de mindere prestatie van zijn fonds in 2020 aan de sector van de woon-zorgcentra. Het zal langer duren dan aanvankelijk was verwacht voordat hun activiteiten zullen terugkeren naar het niveau van voor de uitbraak van de coronacrisis.