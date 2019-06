De prijzen voor oude stripalbums gaan de hoogte in, die van de Latemse School zijn in vrije val. Voor kleine werken worden gigantische bedragen betaald, terwijl bijzondere objecten voor belachelijke prijzen van de hand gaan. De kunstmarkt schiet alle kanten uit.

Op 17 november 2017 werd 450 miljoen dollar betaald voor een aan Leonardo da Vinci toegeschreven werk. Salvator Mundi werd meteen met grote voorsprong het duurste schilderij ter wereld. "Het is een slecht voorbeeld", zegt Jean-François van Houtte, gedelegeerd bestuurder van Arthes, een onafhankelijk adviesbureau voor de kunstmarkt. "De koper heeft vooral veel betaald voor de zeven jaar durende restauratie. Ik zou nooit aanraden een schilderij in zo'n slechte staat te kopen, zelfs al is het van een beroemde kunstenaar."

...