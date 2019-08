De onlinefondsensupermarkt MeDirect heeft ruim 500 fondsen van een 60-tal fondsenhuizen in de aanbieding. Aan dat aanbod kon het met de Britse vermogensbeheerder FundSmith in juni nog een grote naam toevoegen.

MeDirect betrad de Belgische markt in 2013 met een Maltese banklicentie. Sinds 2015 heeft de bank een Belgische bankvergunning, waardoor het geld op de spaarrekeningen gedekt is door de Belgische depositobescherming. Bij een faillissement van een bank zorgt dat mechanisme ervoor dat de spaarders gegarandeerd tot 100.000 euro per persoon en per bank terug kunnen krijgen.

...