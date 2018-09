'Beleggen in Europese bankaandelen is vandaag nog altijd geen no-brainer'

Het is bekend dat we sinds 2006 een koele minnaar zijn van bankaandelen. Begin dit jaar dachten we even dat er een momentum was om in Europese financiële aandelen te beleggen. Maar we corrigeerden dat al in het voorjaar, toen bleek dat er een gegronde vrees was dat het in Italië politiek uit de hand zou lopen. Terecht, achteraf gezien.

...