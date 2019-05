De vergrijzing is een bron van ongerustheid, maar ook een beleggingsthema. Fondsen die inzetten op het groeiende aantal senioren richten zich vooral, maar niet uitsluitend, op de gezondheidssector.

De vergrijzing van de bevolking is uitgegroeid tot een bijzonder belangrijk politiek en economisch thema. Temeer omdat het fenomeen zich zowat overal ter wereld manifesteert. Toch zetten weinig fondsen specifiek in op dit thema. Via de fusie met sectorgenoot Martin Maurel uit Marseille, erfde de vermogensbeheerder Rothschild & Co in 2017 meerdere fondsen, waaronder het fonds Senior Plus. De beheerder, Nathalie Bourdoncle, was onlangs in Brussel om het fonds voor te stellen. Martin Maurel Senior Plus is een internationaal fonds met een sterke Franse inslag. Ruim 39 procent van de portefeuille bestaat uit Franse aandelen. Die focus op Frankrijk heeft het fonds sinds zijn lancering in juli 2010 geen windeieren gelegd. In die bijna negen jaar realiseerde het een gemiddelde jaarlijkse prestatie van 9,2 procent en bedroeg de volatiliteit 13,8 procent. Die laatste ligt een beetje hoger dan bij andere fondsen, maar is lager dan die van de Stoxx Europe 600 Health Care-index. Dat is een geschikte referentie-index, aangezien het fonds resoluut inzet op de gezondheidszorg. Senior Plus klopt de index sinds de zomer van 2017.

Het aantal 60-plussers zal in Europa tegen 2030 naar verwachting met 23 procent stijgen, terwijl dat in Noord-Amerika en Azië 41 en 66 procent zal zijn.

Ondanks de sterke Franse focus, zijn de grootste twee posities in de portefeuille Italiaans: Amplifon, een fabrikant van hoorapparaten, en Diasorin, gespecialiseerd in diagnostiek. Het Franse Ipsen vervolledigt de top drie, met eenzelfde gewicht van 4,3 procent. Dat laboratorium richt zich op kankerbestrijding, die twee derde van zijn omzet vertegenwoordigt. Daarna volgen twee Duitse bedrijven: Evotec ontwikkelt geneesmiddelen voor farmaceutische bedrijven, en Carl Zeiss Meditec, een leverancier van medische technologie, is gespecialiseerd in visualisatieoplossingen.

Koopkrachtig publiek

Bij de grote posities vinden we dus geen enkele traditionele farmareus. In de staart van de top tien zien we Sartorius Stedim Biotech, een leverancier voor uitrusting voor de farmasector, en de Duitse farmareus Merck. Zij moeten bedrijven voor laten gaan die niets met gezondheidszorg te maken hebben, waaronder L'Oréal, de wereldleider in cosmetica, en de voedingsgroep Danone. Die groep bedrijven vertegenwoordigt maar een vierde van het totaal. De bijdrage van de financiële sector is beperkt tot minder dan 5 procent, met AXA en Generali.

De beheerder van MM Senior Plus hanteert een zeer ruime definitie van 'senioren': alle 50-plussers vallen onder die noemer. "Die categorie omvat vandaag 42 procent van de Duitse bevolking", stelt Nathalie Bourdoncle. "Mensen uit de leeftijdscategorie van 50-59 jaar hebben een grote koopkracht. Hun vermogen is 70 procent hoger dan dat van 30- tot 39-jarigen." Senioren consumeren, zorgen voor hun gezondheid en reizen. In dat laatste domein heeft het fonds weliswaar de touroperator TUI verkocht, maar beschikt het nog steeds over aandelen van de cruisegigant Carnival, de hotelgroep Melia, de botenbouwer Beneteau en Trigano, de Europese leider in mobilhomes. Daarnaast omvat de portefeuille ook enkele Belgische waarden: ASIT biotec, Galapagos en IBA.

Van Denemarken tot Hongkong

Ook de Italiaanse verzekeraar Generali lanceerde in de herfst van 2016 een fonds dat inspeelt op de vergrijzing. Het is voor 65 procent belegd in aandelen uit de eurozone en voor 19 procent in Britse waarden. Amerikaanse aandelen vertegenwoordigen slechts 2 procent. Het fonds omvat vooral grote bedrijven, zoals Roche, Philips, L'Oréal, Prudential, Essilorluxottica en Astra Zeneca.

De Franse beheerder Amundi biedt CPR Invest Global Silver Age aan. Door zijn eerder bescheiden prestaties kreeg het fonds slechts 2 Morningstar-sterren. Het is voor de helft belegd in bedrijven die actief zijn in de gezondheidssector, voor 15 procent in financiële diensten en voor 12 procent in cyclische consumptie. 63 procent van de portefeuille bestaat uit Amerikaanse waarden.

Ook het fonds van de Zwitserse bank Lombard Odier is sterk gericht op de Verenigde Staten (53%), gevolgd door Zwitserland (14%). De portefeuille wordt gedomineerd door Nestlé (4%) en Roche (3,7%). In de top tien staan naast bedrijven als Pfizer, UnitedHealth en Novo Nordisk ook twee verrassingen: AIA, een verzekeringsmaatschappij uit Hongkong, en de Deense groep Chr. Hansen, de kampioen in de ontwikkeling van 'natuurlijke oplossingen' voor de voedingsindustrie en de farmaceutische sector. Al die fondsen richten zich niet alleen op de vergrijzing in het Westen, maar ook in de rest van de wereld. Amundi geeft aan dat het aantal 60-plussers in Europa tegen 2030 naar verwachting met 23 procent zal stijgen, terwijl dat in Noord-Amerika en Azië 41 en 66 procent zal zijn.