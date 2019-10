Beleggen in bedrijven die met cannabis te maken hebben, was dé beurshype van het jaar 2018. Daarna kwam een forse terugval.

Zo kwam in de zomer van dat jaar Tilray, een producent van medicijnen op basis van cannabis, naar de New York Stock Exchange tegen 20 dollar per aandeel. Twee maanden later was de koers 165 dollar. Intussen staan we met 24 dollar weer in de buurt van het niveau van de beursgang.

