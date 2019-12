Van de start tot de goedkeuring kan het twintig jaar duren voor een nieuw medicijn op de markt komt. Wie wil beleggen in bedrijven die medicijnen ontwikkelen, moet geduld hebben en weten dat het weggegooid geld is als het medicijn geen groen licht krijgt van de goedkeuringsautoriteiten.

Maandag raakte bekend dat Farmagigant Sanofi het Amerikaanse biotechbedrijf Synthorx overneemt voor 2,5 miljard dollar. Ook de Brusselse beurs heeft een speciaal plekje in haar hart voor biotechnologie. Best wel veel kleine Belgische beleggers kopen aandelen van bedrijven die medicijnen ontwikkelen of behandelingen van ziektes uittesten. Zulke biotechnologiebedrijven hebben nochtans weinig of geen inkomsten. Ze verbranden jarenlang cash en kunnen geen winsten uitkeren aan hun aandeelhouders.

Sommige beleggers krijgen er misschien een goed gevoel van dat ze mee oplossingen financieren voor slopende of zeldzame ziekten. Anderen hopen misschien op hoge winsten als blijkt dat de behandeling aanslaat bij patiënten én beter of goedkoper is dan bestaande behandelingen. En dan moet het product nog verkopen, wat voor het oogmiddel Jetrea van Thrombogenics - nu Oxurion - geen sinecure bleek.

"In de klinische studies zijn er drie fases. Eerst testen bedrijven de veiligheid van het medicijn op een kleine groep mensen. Daarna testen ze de efficiëntie: eerst op een kleine patiëntenpopulatie en vervolgens op een grote", legt Lenny Van Steenhuyse, analist bij KBC Securities, uit. "De resultaten van die testen zijn de belangrijkste drijfveren achter de koersen van biotechnologiebedrijven." Toen eind november bleek dat het middel tegen graspollenallergie van Asit Biotech nauwelijks werkte, werd het aandeel vrijwel waardeloos.

Er zitten twee biotechnologiebedrijven in de Bel-20-index, die de temperatuur meet op de Belgische beurs en de belangrijkste Belgische bedrijven bundelt. Galapagos veroverde in maart 2016 een zitje in de Bel-20, argenx in juni 2018. Daarnaast heeft de Belgische aandelenindex een biofarmabedrijf in de gelederen: UCB. Een biofarmabedrijf heeft al een product in huis dat patiënten daadwerkelijk kunnen kopen.

De grootste markt

Het Mechelse Galapagos tekende in juli een overeenkomst met Gilead. De Amerikaanse farmareus had een cashinjectie van 3,95 miljard euro en een investering van 1,1 miljard euro in aandelen veil voor de exclusieve toegang tot de belangrijkste producten van Galapagos. Galapagos ontwikkelt medicijnen voor ontstekingsziekten zoals reuma. "Dat is de grootste markt voor medicijnen. Humira van AbbVie is het best verkopende medicijn ter wereld, met een jaarlijkse verkoop van ongeveer 19 miljard dollar. Heel veel andere biotechnologiebedrijven werken aan medicijnen voor niches met een veel kleiner verkooppotentieel", legt Lenny Van Steenhuyse uit.

Het belang van de overeenkomst met Gilead verandert mogelijk de spelregels in de sector. "Tot dan konden de aandeelhouders van een biotechnologiebedrijf enkel hopen op een volledige overname door een farmabedrijf of een transfer van bepaalde medicijnen. Dit is de eerste keer dat een farma- en een biotechnologiebedrijf zo'n diepgaande alliantie aangaan, waarbij het biotechbedrijf zijn autonomie houdt", zegt Lenny Van Steenhuyse. "Dankzij de deal met Gilead houdt Galapagos nog minstens tien jaar zijn onafhankelijkheid en houdt het ook de verkooprechten van zijn medicijnen voor Europa."

De deal van het jaar

Galapagos heeft met het reumamedicijn filgotinib alle fases van het onderzoek met succes doorlopen. De goedkeuring is in Europa en Japan al aangevraagd en ook in de Verenigde Staten zou er vrij snel een dossier worden ingediend. Lenny Van Steenhuyse: "In Europa gaat Galapagos voor het eerst proberen een medicijn zelf te commercialiseren, in partnerschap met Gilead."

Maar Gilead betaalt dus miljarden om de onderzoeken in te kijken van de belangrijkste medicijnen van Galapagos en heeft een optie op de verkooprechten in de Verenigde Staten. "Zodra de efficiëntie van een medicijn is aangetoond in de fase 2 van de klinische studies, kan Gilead ook mee in het verdere traject van een medicijn stappen", legt Van Steenhuyse uit. Gilead trok ook zijn belang in Galapagos op van 12,3 naar 25 procent. Dat kan nog naar maximaal 29,9 procent, wat een vijandig overnamebod door een andere farmareus ontmoedigt. Voor Lenny Van Steenhuyse was dit "de deal van het jaar 2019".

Wat brengt 2020?

Galapagos is het meest mature biotechnologiebedrijf op de Brusselse beurs, met een brede pijplijn van producten voor ziektebeelden. Ook voor de biofarmagroep UCB staan allerlei afspraken met beleggers op de agenda, maar 2020 kan ook weleens het jaar worden waarin argenx volwassen wordt.

"We verwachten in de tweede jaarhelft de resultaten van de fase 3-studie voor efgartigimod als middel voor patiënten met myasthenia gravis, een auto-immuunziekte met spierzwakte en vermoeidheid als symptomen", merkt Van Steenhuyse op. "Als die resultaten positief zijn, is de kans groter dat het middel ook voor andere ziektebeelden positieve resultaten kan neerzetten."

Andere Belgische biotechnologiebedrijven zoals Celyad, Bone Therapeutics, Oxurion en Sequana Medical staan veel verder van een commercialisatie. Oxurion komt bijvoorbeeld eind 2019 of begin 2020 met data van de fase 1- of fase 2-klinische studies voor een middel tegen diabetische oogziekten. "Oxurion is nu een heel ander bedrijf dan in 2014, toen Thrombogenics zijn eerste product op de markt zou brengen waarvan veel verwacht werd", zegt Lenny Van Steenhuysen.

Beleggen in bedrijven die enkel producten hebben in fase 1 of fase 2, vindt de analist niet meteen een goed idee voor particuliere beleggers. "Het is voor professionele beleggers al heel moeilijk het potentieel en de kans op slagen van medicijnen in te schatten."

Onder de kerktoren

Rudi Van den Eynde, die al sinds 2000 een succesvol biotechnologiefonds runt voor Candriam, gaat nog een stapje verder. "Ik raad kleine beleggers ten zeerste af in individuele biotechnologiebedrijven te investeren. Ze bespelen de markt beter via trackers of beleggingsfondsen", zegt hij. Bij Galapagos liep het goed af voor de beleggers die er van bij de beursgang hun centen instopten, maar voor elk succesverhaal in de biotechwereld zijn er verschillende bedrijfsverhalen die faliekant afliepen. "Om het verschil te maken, heb je zeer specifieke kennis nodig en moet je alle data goed bijhouden en interpreteren", zegt de beheerder van Candriam Equities L Biotechnology.

Beleggers zoeken ook vaak onder de kerktoren naar potentiële winnaars, terwijl er heel wat biotechnologiebedrijven al een notering op Euronext Brussel aanvragen op een moment dat de geneesmiddelen nog in een ontwikkelings- of in een vroege testfase zitten. Op de technologiebeurs Nasdaq noteren meer bedrijven die al wat meer matuur zijn. "Dat is ook de reden waarom bijna 90 procent van de aandelen waarin wij met ons fonds beleggen Amerikaanse aandelen zijn. Al hebben we ook een paar succesvolle Europese en Japanse bedrijven in portefeuille", zegt Rudi Van den Eynde. Desondanks kon het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Theranos de beleggers een tijdje misleiden. Ruim een jaar geleden moest het bedrijf de boeken sluiten, nadat het bedrog was uitgekomen.

Van den Eynde is het er wel mee eens dat biotechnologiebedrijven niet altijd meedeinen op de golven van de beurzen. "Individuele bedrijven reageren op testresultaten. Als er een positieve nieuwsstroom is, dan kan een biotechnologiebedrijf tegen de trend op de beurzen in hoger gaan, of vice versa. Het blijven wel aandelen, die mee onderuit kunnen gaan als het beurssentiment verzuurt."

Op de lange termijn zou het aggregaat van alle biotechnologiebedrijven een hoger rendement kunnen neerzetten dan alle andere aandelen samen. Het zijn groeibedrijven, die soms het potentieel in zich hebben om producten te maken die vele miljarden zullen opbrengen. Rudi Van den Eynde waarschuwt wel dat veel afhangt van het instapmoment. "Wie in 2015 een gediversifieerde korf van biotechnologieaandelen kocht, was slechter af dan wie een korf met gewone aandelen kocht", zegt hij. "Als je over een periode van tien, vijftien, of twintig jaar de prestaties gaat vergelijken, dan heeft de Nasdaq Biotechnology wel beter gepresteerd."