De verhoogde aandacht voor gezondheid helpt de farma- en biotechnologiebedrijven over de hele wereld aan geld. Het maakte van 2020 een van de drukste jaren voor beursintroducties van biotechnologiebedrijven. En die zijn lang niet allemaal met vaccins en medicijnen tegen covid-19 bezig.

De Bel-20 won in november vorig jaar 20,5 procent, aangespoord door geruststellende berichten over de doeltreffendheid van vaccins tegen covid-19. Het was de beste maand uit de geschiedenis van de Bel-20, die in 1991 gecreëerd werd. De aandelenindex noteert wel nog altijd meer dan 10 procent lager dan bij de start van het door een pandemie geplaagde beursjaar.

...

De Bel-20 won in november vorig jaar 20,5 procent, aangespoord door geruststellende berichten over de doeltreffendheid van vaccins tegen covid-19. Het was de beste maand uit de geschiedenis van de Bel-20, die in 1991 gecreëerd werd. De aandelenindex noteert wel nog altijd meer dan 10 procent lager dan bij de start van het door een pandemie geplaagde beursjaar.Het biofarmabedrijf UCB is ruim 15 procent meer waard dan bij de start van 2020. UCB is een Bel-20-bedrijf en een van de vele bedrijven die ons land hielpen om in korte tijd de testcapaciteit van labo's gigantisch op te schroeven. Al is dat niet de belangrijkste bron van inkomsten voor UCB. De twee biotechnologieaandelen in de Bel-20 presteerden heel uiteenlopend.Galapagos kreeg een opdoffer, nadat de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA het dossier van het reumageneesmiddel filgotinib in augustus niet rijp voor een goedkeuring vond. Midden december kwam er een nieuwe klap, toen duidelijk werd dat de FDA niet over de brug zou komen voor hoge dosissen en Gilead, de commerciële partner voor de Verenigde Staten, besliste niet aan de slag te gaan met lagere dosissen. Het middel is ondertussen in Japan en in Europa wel goedgekeurd voor commercialisering, maar de Amerikaanse markt is de grootste voor geneesmiddelen, met de hoogste prijzen. Het aandeel verloor het afgelopen jaar meer dan de helft van zijn waarde.Gilead, de partner van Galapagos die filgotinib zou verkopen in de Verenigde Staten, eindigde 2020 ook lager dan het begonnen was. Ondanks de goedkeuring van Gileads veelbesproken coronamedicijn remdesivir. Dat is geen wondermiddel, maar heeft volgens sommige wetenschappers wel een positief effect op de duur van de ziekenhuisopname van covid-patiënten.Die andere biotech'er in de Bel-20 - argenx - won in 2020 meer dan 60 procent. "Het bedrijf zit op schema met efgartigimod, een middel voor de behandeling van de zeldzame spierziekte myasthenia gravis", zegt Jean-Marie Van Brussel, een van de drijvende krachten achter Biotech Fan Investment Club. Argenx hoopt het middel in 2021 op de markt te brengen in de Verenigde Staten."En er zit nog meer in de pijplijn. Beleggers in biotechnologie doen er goed aan bedrijven te zoeken met een ruim platform aan medicijnen, zodat ze niet ten onder gaan aan het falen van één geneesmiddel", waarschuwt Van Brussel. "In een vroeg stadium zijn de CEO's altijd heel enthousiast over hun product, maar slechts een klein percentage haalt de eindstreep."Als kers op de taart is argenx ook bezig met een studie in het kader van covid-19. Het biotechnologiebedrijf denkt dat een middel dat het ontwikkelde tegen auto-immuunziektes, ook kan werken om te vermijden dat het immuunsysteem van covid-19-patiënten op hol slaat. Ook zilucoplan, een middel tegen myasthenia gravis van UCB, wordt overigens getest om de ontsteking in de longen en bloedstolling af te remmen.Van Brussel zocht samen met de andere leden van de beleggingsclub in maart uit welke bedrijven bezig waren met onderzoek in het kader van het nieuwe coronavirus. "We hebben er toen een twintigtal gevonden, maar we hebben beslist er niet in te investeren. Veel beleggers zouden erop springen, terwijl het risico op mislukking groot was. We waren bang dat we een te hoge prijs zouden betalen."Nu zijn bijna drie keer zoveel bedrijven in Europa bezig met studies naar covid-19. Op de gespecialiseerde website biotechradar.eu vonden we 54 studies van Europese bedrijven, waaronder ook de Belgische ondernemingen argenx, Bone Therapeutics en Mithra. Ook het Nederlandse bedrijf Kiadis Pharma, dat een tweede notering in Brussel heeft, staat in die lijst.Zijn koerssprong dankt Kiadis echter aan het overnamebod dat het Franse Sanofi begin november lanceerde. Van Brussel: "In het jaar 2000 ontwikkelden de grote farmaceutische bedrijven nog 85 procent van de nieuwe geneesmiddelen. Vandaag is dat nog ongeveer de helft. Veel vaker sluiten ze partnerschappen met kleine biotechnologiebedrijven of doen ze gerichte overnames", zegt Van Brussel.Rudi Van Den Eynde, de beheerder van Candriam Equities L Biotechnology, mag geen namen van aandelen noemen. Volgens het halfjaarverslag van het fonds zaten er eind juni wel hoofdrolspelers uit het covid-verhaal in de portefeuille, zoals de vaccinproducenten Moderna en BioNTech en de geneesmiddelenproducenten Gilead en Regeneron. Dat laatste bedrijf is bekend van de antilichamencocktail die de Amerikaanse president Donald Trump aanprijst. Het maakte eind juni meer dan 5 procent van de portefeuille uit.Van Den Eynde wijst erop dat bedrijven niet veel verdienen aan vaccins. "We spreken over 10 à 15 euro per dosis. Voor een omzet van 10 miljard euro, moet je dus 1 miljard mensen vaccineren. Bepaalde kankermedicijnen kosten 10.000 dollar per maand."Van Den Eynde benadrukt dat er meer is dan covid-19 alleen. "Het best verkopende medicijn ter wereld is een kankermedicijn. Het onderzoek naar medicijnen en behandelingen, in allerlei domeinen, is ook in 2020 gewoon doorgegaan. De medische conferenties over kanker en weesziektes vinden nu virtueel plaats, maar ze gaan door. Er is ook geen gebrek aan financiering voor andere ziektebeelden. Bij het grote publiek gaat alle aandacht naar covid-19, maar in de wereld van dokters, wetenschappers en gespecialiseerde beleggers is dat zeker niet het geval."Er is geen geld te kort voor medisch onderzoek. Dat bewijzen ook de beursintroducties van biotechnologiebedrijven. Op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq alleen al kwamen er dit jaar meer dan zeventig biotechbedrijven bij. Het is van 2014 en 2015, de gouden jaren voor biotechnologie, geleden dat er nog zoveel beursintroducties plaatsvonden. "Dat waren vooral bedrijven buiten de coronasfeer", merkt Van Den Eynde op. Hij voegt eraan toe dat mensen vaak onderschatten hoeveel geld het kost om nieuwe medicijnen te ontwikkelen."Het overgrote deel van de medicijnen in ontwikkeling raakt nooit op de markt", stelt Van Den Eynde. "Er is vaak kritiek op de hoge prijzen van sommige geneesmiddelen voor zeldzame ziekten, maar de kosten moeten terugverdiend worden. Bedrijven kunnen maar een korte periode, voor het patent verstrijkt, hoge prijzen aanrekenen. Als de prijzen voor medicijnen te laag zijn, remt dat de innovatie."In Brussel hadden we dit jaar enkel de IPO of initial public offering van Hyloris, het bedrijf van Stijn Van Rompay, die onder meer zijn sporen verdiende met Docpharma. "Het bedrijf vindt niets uit, maar houdt zich bezig met het verbeteren van bestaande technologieën. Dat is slim gezien", vindt Van Brussel. Hij merkt verder op dat er nog een Belgisch bedrijf, iTeos Therapeutics uit Charleroi, een eerste notering kreeg, maar dan op Nasdaq. iTeos is actief in immunotherapie.