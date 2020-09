Belfius heeft als eerste Belgische bank een beleggingsfonds gelanceerd dat inzet op een sterkere positie van vrouwen op de werkvloer. Is het alleen een verkooppraatje? Of is het ook een lucratieve strategie om te beleggen in bedrijven met vrouwen in machtige posities?

Wie zijn spaarcenten in het nieuwe beleggingsfonds Belfius Equities WO=MEN stopt, draagt op twee manieren bij aan meer diversiteit op de werkvloer. Het fonds investeert enkel in bedrijven die de positie van vrouwen in hun personeelsbestand versterken. Daarnaast stort Belfius 10 procent van de beheerskosten van het fonds door aan Boost, een initiatief van de Koning Boudewijnstichting dat investeert in de opleiding van kwetsbare meisjes en jongens.

...

Wie zijn spaarcenten in het nieuwe beleggingsfonds Belfius Equities WO=MEN stopt, draagt op twee manieren bij aan meer diversiteit op de werkvloer. Het fonds investeert enkel in bedrijven die de positie van vrouwen in hun personeelsbestand versterken. Daarnaast stort Belfius 10 procent van de beheerskosten van het fonds door aan Boost, een initiatief van de Koning Boudewijnstichting dat investeert in de opleiding van kwetsbare meisjes en jongens.Beleggers kunnen de wereld wel degelijk veranderen door meer na te denken over welke bedrijven ze financieel steunen, vindt fondsbeheerder Theany Bazet van Candriam, dat voor dit project samenwerkt met Belfius en Belfius Investment Partners. "De opkomst van duurzaam beleggen was een belangrijke kracht om positieve veranderingen teweeg te brengen bij beursgenoteerde bedrijven", weet ze. "In 2011 publiceerde slechts 20 procent van de bedrijven in de Amerikaanse S&P500-index een duurzaamheidsrapport. In 2019 was dat al meer dan 90 procent. Dat toont aan hoe beleggers bedrijven kunnen aanmoedigen om het beter te doen."Met diversiteit zijn nog niet zoveel beleggers bezig als met duurzaamheid. De druk die beleggers op bedrijven kunnen uitoefenen, is daardoor minder groot. "Er zijn nog maar weinig beleggingsstrategieën die zich baseren op data over gendergelijkheid", zegt Bazet. Ze doet een beroep op de gespecialiseerde organisatie Equileap, die equiscores toekent aan bedrijven. Die score hangt af van de verhouding van vrouwen en mannen in de onderneming en in de directiefuncties, de lonen, de werktijden, het beleid inzake gendergelijkheid, het engagement en de transparantie. Enkel bedrijven met een voldoende hoge equiscore komen in aanmerking voor het fonds.Er zijn in ons land al vele jaren gestructureerde beleggingsproducten op de markt die inspelen op genderdiversiteit door te beleggen in indexen. Zo is de iSTOXX Europe Diversity Impact Select 30-index een selectie van dertig grote Europese bedrijven die goed scoren op diversiteit in hun personeelsbestand, een beleid hebben om discriminatie tegen te gaan én veel dividenden betalen. Door de dividenden op zak te steken en de eindklant enkel een deel van de koersevolutie van de aandelen te beloven, kunnen gestructureerde producten met een kapitaalgarantie worden gefabriceerd. Maar vaak gaat het dan meer om een marketingverhaal dan om een echte beleggingsstrategie. Het fonds van Belfius zal voor de eerste keer in ons land de hypothese testen dat bedrijven waar meer vrouwen aan de macht zijn, ook meer winst maken én beter presteren op de beurs.De MSCI World is de benchmark of de te kloppen beursindex van het fonds. "We vertrekken van ongeveer 1800 bedrijven, die we filteren op basis van drie criteria: duurzaamheid, gendergelijkheid en een fundamentele analyse", zegt Bazet. "Uiteindelijk houden we ongeveer 400 bedrijven over die goed genoeg scoren op die drie criteria." Er zitten vooral largecaps of bedrijven met een grote marktkapitalisatie in de portefeuille. Microsoft, Visa en Procter & Gamble zijn enkele van de grootste posities. Ook het Finse telecombedrijf Elisa, de Duitse producent van sportartikelen Puma en de Franse treinenbouwer Alstom behoren tot de beleggingen."Op dit moment zit geen enkel bedrijf met een marktwaarde onder 5 miljard dollar in het fonds. De minimumdrempel ligt op een beurswaarde van 250 miljoen dollar. Als een bedrijf zowel goed scoort inzake duurzaamheid, diversiteit als de fundamentele waarde, kunnen we er zeker in beleggen", legt Bazet uit. Vanuit een historisch perspectief bieden kleine bedrijven meer rendement dan grote bedrijven, maar er gaat ook meer risico mee gepaard.Kleine bedrijven maken vaak minder werk van het invullen van vragenlijsten van beleggers over duurzaamheid, omdat ze minder mankracht hebben of omdat ze er minder belang bij hebben om op de radar van grote beleggers te staan. "Hoe meer bewustzijn er rond duurzaamheid komt en hoe meer vraag van beleggers naar duurzame beleggingen, hoe meer kleine bedrijven rapporten beginnen te publiceren en hoe meer kleine bedrijven actief beginnen te werken aan duurzame maatregelen en praktijken", stelt Theany Bazet. "Wat genderdiversiteit betreft, zien we niet zozeer verschillen tussen grote en kleine bedrijven dan wel tussen regio's. Amerikaanse en Japanse bedrijven scoren minder goed dan Europese bedrijven.""Er is meer en meer bewijs dat de strategie om genderdiversiteit en -gelijkheid na te streven ten goede komt aan een bedrijf, zijn werknemers én zijn aandeelhouders", zegt Theany Bazet. "Een meer evenwichtige en diverse bedrijfscultuur biedt toegang tot een bredere range van competenties en culturele inzichten, meer innovatie en een hogere productiviteit. Bedrijven die een familievriendelijk beleid voeren en flexibel werk mogelijk maken, krijgen in ruil meer gemotiveerde en geëngageerde werknemers, zodat er minder talent wegloopt. Met al die voordelen is het normaal dat meer en meer bedrijven genderdiversiteit omarmen."Beleggers betalen 1,5 procent jaarlijkse beheerskosten voor het fonds, waarvan dus 10 procent naar Boost gaat. Daar komen nog een aantal andere terugkerende kosten bij, zoals de vergoeding voor de bewaarder en de commissaris en de administratiekosten, zodat het totaal van de jaarlijkse kosten rond 2,5 procent zal liggen. Daarnaast betalen beleggers eenmalig 2,5 procent instapkosten, tenzij ze daar op kunnen afdingen. Belfius, de bank die het fonds verdeelt, en Candriam, de vermogensbeheerder die het fonds beheert, verdienen dus nog altijd goed aan het product.Het is ook niet de eerste keer dat een bank een deel van de kosten overmaakt aan een goed doel. BNP Paribas Fortis kwam vijf jaar geleden met een soortgelijk initiatief voor de privatebankingklanten, ook in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting.