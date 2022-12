Beleggen in 2023 - stelling 1: de inflatie is over de piek heen (video)

Wat moet u als belegger weten over 2023? Directeur Inside Beleggen Danny Reweghs blikt met Jan De Meulemeester in 10 stellingen vooruit op het nieuwe beursjaar. Elke weekdag serveren we u 1 van de 10 voorspellingen. Vandaag is dat: de inflatie is over de piek heen.

© Getty