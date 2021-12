Elk jaar in december maken we de staat op van het afgelopen beursjaar. We maken van de gelegenheid ook gebruik om samen met experten allerhande vooruit te blikken naar het komende jaar, om meteen ook bestemmingen voor onze nieuwjaarscenten uit te kiezen. Als u het aan de coördinator van Moneytalk vraagt, dan betrekt u daar best ook de kinderen bij (als die er zijn). En daar kunt u niet vroeg genoeg mee beginnen.

'Mama, weet jij nog een bedrijf dat begint met de letter D?' vraagt de oudste. 'Danone', antwoord ik, terwijl ik in de potten sta te roeren. 'Dat bedrijf maakt yoghurt.' De jongste begint na te denken. Het is zijn beurt om iets te zeggen. 'Epic Games!', roept hij triomfantelijk. 'Als ik een spelletje Fortnite op de computer start, staat die naam op het startscherm. Dat is toch ook een bedrijf, hè mama?'

De kinderen maken een woordslang met de namen van bedrijven. U kent dat spel wel: de bedoeling is dat de kinderen de letters van het alfabet aflopen en telkens een woord zoeken dat met de volgende letter begint. Wie in de zomer naar het zuiden van Frankrijk rijdt, is tot aan de grens bezig met het opsommen van dierennamen of hoofdsteden. Maar met bedrijfsnamen lukt het dus ook.

'Papa, kan ik aandelen van Epic Games kopen?' vraagt de jongste wat later. Hij pakt er meteen ook met een serieus gezicht een pagina met beurskoersen en een fluostift bij. 'Neen, ik denk niet dat Epic Games op de beurs noteert', klinkt het vanuit de andere kamer, vanachter een laptop met een tweede scherm vol beurstickers. 'Oh, ik wou dat aandeel kopen met mijn nieuwjaarscenten', reageert de kleine wijsneus. 'Zijn er andere gamingbedrijven waar ik wel aandelen van kan kopen?'

Beleggen in 2022: jong geleerd is oud gedaan.

Dat krijg je dus met twee ouders die financieel-economisch journalist zijn en die proberen het thuiswerken te combineren met het entertainen van de kinderen. Die hebben er net een week quarantaine op zitten, na enkele besmettingen in de klas. Alle leerkrachten hebben hun uiterste best gedaan om de kinderen vanop afstand te motiveren om te werken voor school en de leerachterstand niet verder te laten oplopen. Tot en met de leerkrachten LO - die met hun gekke opdrachten de kinderen toch een half uur zoet hebben gehouden - en godsdienst - die hen liet nadenken over welke mensen wel wat hulp konden gebruiken vandaag. Wat hebben ze dat goed gedaan allemaal.

De opvoeding van onze kinderen kunnen we niet volledig aan de school overlaten. Met financiële opvoeding is dat niet anders. We moeten ze leren sparen, een budget beheren en - als u het ons vraagt - ook leren beleggen. Dit jaar mogen onze kinderen voor het eerst mee nadenken over de bestemming van hun nieuwjaarscentjes. En ze komen niet eens met slechte ideeën: de maker van hun favoriete frisdrank of de ontwikkelaar van hun favoriete games. Het is een goed vertrekpunt.

Sinds de geboorte van onze kinderen investeren we elk jaar in hun naam een som geld in aandelen waarvan wij denken dat ze over tien of twintig jaar nog altijd zullen bestaan. We vertellen daarover. We leggen uit waar die bedrijven mee bezig zijn. We hopen dat ze dan ook verstandig met die aandelenportefeuille zullen omspringen als ze die op hun achttiende verjaardag in handen krijgen. Want jong geleerd is oud gedaan. Toch?

Beleggen in 2022: nu te koop in de winkel en de komende weken ook hier te lezen De komende weken brengen we u inzichten, adviezen en concrete tips over alle beleggingsklassen heen. Van spaarboekje tot bitcoin, van Belgische strategen tot gereputeerde buitenlandse professoren die de markten bestuderen: het komt allemaal aan bod.

