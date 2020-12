Euronext Brussel is woensdag op de laatste volledige beursdag van het jaar tegen een licht verlies aangelopen. De Bel20-index daalde met 0,22 procent tot 3.663,06 punten.

Veel viel er niet te beleven op Euronext Brussel tijdens de laatste volledige beursdag van het jaar. Geen enkel aandeel dat meetelt voor de berekening van de Bel20-sterindex won of verloor meer dan 1 procent. AB InBev was de grootste verliezer met een malus van 0,94 procent bij een slotkoers van 58,04 euro. KBC was dan weer de grootste winnaar van de dag met een vooruitgang van 0,97 procent tot 81,54 euro.

Op de brede markt zakte Viohalco 4,49 procent tot 3,62 euro.

Sequana Medical hield zich evenmin aan een eindejaarsbestand. De producent van een pompje om overtollig lichaamsvocht te verwijderen, snelde 17,00 procent hoger tot 11,70 euro.

CFE krikte zijn koers 2,79 procent op tot 84,70 euro. Het concern haalde een belangrijk deel van de opdrachten voor de aanleg van de Oosterweelverbinding in Antwerpen binnen.

Care Property Invest eindigde status quo op 27,00 euro. Het fonds koopt een villa in de Nederlandse gemeente Vught en zal die herontwikkelen tot een luxueuze zorgresidentie met 21 verblijfseenheden. De totale investering wordt geraamd op circa 6,2 miljoen. Daarnaast investeert het eenzelfde bedrag in de aankoop van Huize Elsrijk in Amstelveen, waar 15 zorgappartementen komen.

Donderdag 31 december dooft Euronext Brussel al iets na 14.00 uur de lichten.

Veel viel er niet te beleven op Euronext Brussel tijdens de laatste volledige beursdag van het jaar. Geen enkel aandeel dat meetelt voor de berekening van de Bel20-sterindex won of verloor meer dan 1 procent. AB InBev was de grootste verliezer met een malus van 0,94 procent bij een slotkoers van 58,04 euro. KBC was dan weer de grootste winnaar van de dag met een vooruitgang van 0,97 procent tot 81,54 euro. Op de brede markt zakte Viohalco 4,49 procent tot 3,62 euro. Sequana Medical hield zich evenmin aan een eindejaarsbestand. De producent van een pompje om overtollig lichaamsvocht te verwijderen, snelde 17,00 procent hoger tot 11,70 euro. CFE krikte zijn koers 2,79 procent op tot 84,70 euro. Het concern haalde een belangrijk deel van de opdrachten voor de aanleg van de Oosterweelverbinding in Antwerpen binnen. Care Property Invest eindigde status quo op 27,00 euro. Het fonds koopt een villa in de Nederlandse gemeente Vught en zal die herontwikkelen tot een luxueuze zorgresidentie met 21 verblijfseenheden. De totale investering wordt geraamd op circa 6,2 miljoen. Daarnaast investeert het eenzelfde bedrag in de aankoop van Huize Elsrijk in Amstelveen, waar 15 zorgappartementen komen. Donderdag 31 december dooft Euronext Brussel al iets na 14.00 uur de lichten.