Bel20 lijdt grootste jaarverlies sinds 2011

Euronext Brussel is er maandag 31 december op haar laatste ingekorte beursdag van 2018 nog eens in geslaagd winst te boeken. De Bel20-index veerde 1,08 procent op tot 3.243,63 punten. Ondanks de winst op de laatste dag van het jaar ging de graadmeter er over het hele jaar 18,46 procent op achteruit, meteen het grootste verlies sinds 2011. Dat jaar werd de korf met de belangrijkste aandelen op de Brusselse beurs 19,20 procent minder waard.

Op die manier komt maandag een einde aan een reeks superjaren - met uitzondering van een klein dipje in 2016. In 2017 werd nog 10,3 procent groei genoteerd.

'Na 2011 hebben we goeie jaren gehad, zowel voor de beurs als voor de economie', zegt beursexpert Pascal Paepen. 'Men verwacht nu echter een groeivertraging en misschien in 2020 een recessie. De beurs loopt typisch vooruit en ziet een verslechtering aankomen.' Het jaar was nochtans goed begonnen. In januari steeg de Bel20 met ruim 3 procent. 'Dat was eigenlijk serieus overdreven', aldus Paepen. 'We zijn vrij snel weer met de voeten op de grond gekomen en voor de rest is het geen goed jaar geworden.' Vooral op het einde van het jaar kleurden de beurzen dieprood.

Toenemende onzekerheid

Volgens Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis, is de daling voornamelijk een gevolg van de grote onzekerheid. 'Wat gaat er met de regering-Trump gebeuren? Alle mensen in de regering die het vertrouwen van de wereld genoten, zijn vertrokken. En in Europa gingen we van de ene onzekerheid naar de andere: in Duitsland was er onzekerheid over de verkiezingen, dan ging het over de brexit en ook Italië en Frankrijk kenden problemen. Veel bedrijfsleiders hebben noodzakelijke investeringen niet gedaan. Dat heeft ongerustheid veroorzaakt', aldus De Leus.

Bpost-aandeel keldert

In de Bel20 kreeg bpost de grootste klap. Het postaandeel daalde in 2018 met liefst 68,47 procent in waarde. 'Dat aandeel zou ik niet in mijn portefeuille willen hebben', zegt Paepen. 'Het is echt een bedrijf dat vierkant draait. Voor de werknemers is dat ook niet goed: ze worden ziek of geven het op. Ik zie daar geen verbetering in komen. Bovendien komen spelers als Alibaba en Amazon met eigen verzendingsdiensten. Die gaan bpost niet meer gebruiken', voorspelt de beursexpert.

Ook voor beleggers in Aperam-aandelen was het geen goed jaar. Het staalaandeel verloor 46,30 procent van zijn waarde. 'Ze hebben problemen gehad met investeringen', verduidelijkt Paepen. 'Maar verschillende andere staalbedrijven hebben het ook niet goed gedaan: Bekaert en ArcelorMittal bijvoorbeeld. Het zijn zulke bedrijven die de eerste klappen krijgen als de economie terugvalt', voegt hij eraan toe.

Belgische biotech scoort

Slechts vijf aandelen van de twintig in de Bel20 wisten het hoofd boven water te houden.De absolute primus is Argenx, dat 62,22 procent in waarde steeg. 'Dat is het mooie verhaal van de Belgische biotech', aldus Paepen. 'Niet alleen Argenx, maar ook Biocartis, Ablynx, TiGenix en Galapagos zijn goed bezig. Er wordt veel van verwacht. Als ze doorbreken, is dat een miljardenbusiness. Meestal worden ze opgekocht door buitenlandse spelers vlak voor ze de grote inkomsten en winsten bereiken, maar de overname gebeurt wel aan een premie van tientallen procenten'.

Colruyt - aandeel 'voor de huisvader'

Ook aandeelhouders van Colruyt kunnen een extra champagnefles ontkurken. Het supermarktaandeel steeg met 43,54 procent in 2018. Paepen noemt het een defensief aandeel 'voor de brave huisvader'. Goeie prestatie, mooi dividend en het bedrijf heeft weinig schulden. 'Colruyt zit nu wel een beetje aan het toppunt van zijn groei, denk ik. Het is ook een duur aandeel. Ik weet niet of we dat nog moeten kopen', vraagt Paepen zich af.

Wat brengt 2019?

De vraag die elke belegger bezighoudt: wat brengt de toekomst? Velen zien het somber in voor 2019, maar volgens De Leus kan het ook meevallen. Hij verwijst naar het principe dat een beurscrash gevolgd wordt door een recessie binnen enkele maanden. 'Geen enkele grote zakenbank of beurshuis verwacht dat. Dus misschien is de beurs fout en komt er stabilisatie of herstel.' Ook de Amerikaanse president kan helpen. 'Als Trump merkt dat zijn harde toon tegen China niet goed is voor de beurzen, zal hij die toon milderen. En hetzelfde geldt voor zijn toon over Europa en de handelstarieven die hij eventueel op auto's zou invoeren', zegt De Leus. 'Ik denk dat Trump een zelfcorrigerend projectiel is. Nu is hij een beetje uit de baan, maar hij zal zichzelf wel corrigeren naarmate de beurs verder daalt', verwacht de beursexpert.

Ook voor Paepen is het geen uitgemaakte zaak dat er meteen nog een rampjaar volgt. 'Het kan zijn dat er nog een zwak jaar komt, maar het is heel moeilijk om de beurs te voorspellen. Stel dat het goed komt met Noord-Korea, dat de brexit toch niet doorgaat of dat Trump een einde maakt aan de handelsoorlog. Dat zouden triggers kunnen zijn voor een goed beursjaar', besluit hij.

Ook beurzen van Amsterdam en Parijs noteren verlies

Niet enkel in Brussel, ook in onze buurlanden hebben de beurzen een slecht jaar achter de rug. De CAC40-index in Parijs daalde in 2018 met 10,95 procent en de AEX-index in Amsterdam met 10,41 procent. Voor beide was het eveneens de slechtste prestatie sinds 2011.

In Frankfurt was er maandag geen handel. De Duitse sterindex Dax verloor 18,26 procent in 2018, het grootste verlies sinds de crisis van 2008. De beurs van Londen tot slot ging er met 12,48 procent op achteruit, ook het slechtste resultaat in tien jaar.