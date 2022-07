Als grote Belgische ondernemingen nieuwe leden voor hun raad van bestuur zoeken, kijken ze vooral naar ervaren mensen met operationele vaardigheden, stelde Heidrick & Struggles vast.

Bestuurder zijn is geen baan voor beginnelingen. De gemiddelde leeftijd van de bestuurders die vorig jaar in beursgenoteerde Europese ondernemingen zijn benoemd, is 56 jaar (57,7 jaar voor de Bel-20-bedrijven), blijkt uit de zesde bestuursmonitor van Heidrick & Struggles, een adviesbureau voor de selectie van managers en bestuurders. Amper 7 procent van de nieuwe bestuurders in Europa is jonger dan 45 jaar."Maar je moet kijken naar waar we vandaan komen", zegt Marie-Hélène De Coster, partner bij Heidrick & Struggles Belux. "Er is in Europa een trend naar jongere bestuursleden. Ik ben heel blij dat Ibrahim Ouassari (medeoprichter van Molengeek, nvdr) nu in de raad van bestuur van Proximus zit. Hij heeft een ander profiel, komt uit een andere generatie en heeft een andere manier van denken."De wens om ervaring in de raden van bestuur in te brengen, blijkt ook uit de carrière van de nieuwelingen. Velen van hen zijn CEO of CFO - of zijn dat geweest - en een meerderheid bekleedde al een andere bestuursfunctie (57% tegenover 52% een jaar eerder). Heidrick & Struggles denkt dat bedrijven in deze onzekere tijden willen terugkeren naar de basis. De COO's (chief operating officers) zijn gewild in België, ze zijn goed voor 31 procent van de nieuwe bestuursmandaten, tegenover amper 17 procent in 2020. Is er geen risico dat operationele kwesties voorrang krijgen boven de strategische visie op lange termijn in de raad van bestuur? "Ik denk het niet", zegt De Coster. "Met de pandemie, de oorlog in Oekraïne, de inflatie en de problemen met de bevoorradingsketen kijken bedrijven naar mensen met aantoonbare operationele ervaring." Het zoeken naar ervaring lijkt wel de vervrouwelijking van de raden van bestuur af te remmen. Het percentage vrouwen onder de nieuwe bestuursleden is in Europa gedaald van 45 naar 43 procent; in België is het zelfs 31 procent. Er zal een mentaliteitsverandering nodig zijn om de EU-doelstelling van minstens 40 procent vrouwelijke bestuurders te halen tegen 2030. Volgens de studie halen alleen Frankrijk en Italië die drempel. Heidrick & Struggles is ervan overtuigd dat de toppresteerders van morgen diegenen zijn die diversiteit in al haar facetten in de bestuurskamer hebben. Op nationaliteit scoren de kleine landen relatief goed. De Bel-20'ers hebben 62 procent niet-Belgen onder de nieuwe bestuurders. "Het is ook een weergave van het klantenbestand van die beursgenoteerde ondernemingen, die hun producten of diensten op alle continenten verkopen", zegt De Coster. Verrassend genoeg heeft geen enkele grote Belgische onderneming nieuwe bestuurders met ervaring in duurzaamheid geselecteerd. Op Europees niveau is de situatie nauwelijks beter, met 10 procent van de nieuwe bestuurders. Heidrick & Struggles noemt dat een uitdaging, aangezien zij ervan uitgaan dat de aandacht voor het klimaat meer en meer in de raden van bestuur tot uiting moet komen.