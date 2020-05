Bekaert wil het brutodividend van 0,35 euro pas op 20 november uitkeren. Dat meldt het bedrijf woensdag bij de publicatie van de cijfers van het eerste kwartaal. De omzet in de periode januari-maart landde door de lockdownmaatregelen van de overheden en de dalende vraag naar autobanden 11 procent lager.

Begin april kondigde Bekaert al de halvering van het dividend aan wegens de coronaperikelen. Nu zal het bedrijf de winstuitkering langer in de eigen kassa houden. Voorts is er sprake van een uitstel van terugbetaling van een lening aan de Europese Investeringsbank tot in het slotkwartaal. En in het eerste kwartaal nam het staaldraadbedrijf met zetel in Zwevegem al bijkomend krediet op bij de banken om de crisis te doorstaan.

De vooruitzichten zijn dan ook niet goed. 'We verwachten dat de omzet in het tweede kwartaal aanzienlijk zal zakken in verschillende sectoren die relevant zijn voor ons. Hoewel de omvang van de impact van de Covid-19-pandemie op de globale economie duidelijk is geworden, blijft de duur ervan hoogst onzeker', klinkt het. Het bedrijf heeft geen zicht op de volledige impact voor 2020. Bekaert zegt nog in te zetten op een strikte controle van kosten, werkkapitaal en investeringen.

De omzet in het eerste kwartaal daalde 11 procent tot 977 miljoen euro. De daling vloeide voort uit de lockdownmaatregelen, sluitingen van klanten en een aantal fabriekssluitingen bij Bekaert, eerst in China en nadien elders in de wereld.

