De grootste vermogensbeheerder ter wereld, BlackRock, heeft de beleggingen onder zijn beheer afgelopen kwartaal zien toenemen tot 8.680 miljard dollar, oftewel bijna 8,7 biljoen. Dat is het hoogste niveau ooit.

BlackRock dankt de toename vooral aan de flink gestegen aandelenkoersen in de afgelopen periode, geholpen door de vele coronasteunmaatregelen van overheden en centrale banken en het begin van de vaccinatieprogramma's in veel landen. Ook brachten beleggers extra geld naar BlackRock door te investeren in financiële producten die het Amerikaanse concern aanbiedt.

Het nieuwe record komt neer op een toename van het totale vermogen met bijna 11 procent ten opzichte van een kwartaal eerder, toen ook al sprake was van een record. Mede dankzij al dit extra geld lukte het BlackRock om de winst verder op te voeren. De nettowinst steeg in de laatste drie maanden van vorig jaar met bijna een vijfde tot dik 1,5 miljard dollar. Onder de streep bleef in heel 2020 meer dan 4,9 miljard dollar over, tegen iets minder dan 4,5 miljard dollar in het voorgaande jaar.

