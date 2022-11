In het derde kwartaal van 2022 betaalden bedrijven wereldwijd 416 miljard dollar aan dividenden aan hun aandeelhouders. Daar zitten zo'n 46,4 miljard dollar aan oliedividenden bij. Dat berekende de vermogensbeheerder Janus Henderson voor zijn Global Dividend Index.

Zonder de stijging van de winstuitkeringen bij de energiebedrijven zou er ongeveer hetzelfde bedrag als in dezelfde periode vorig jaar uitgekeerd zijn door de bedrijven. "De olieprijs is inmiddels al lager dan die eerder dit jaar was, wat dus betekent dat het uitzonderlijke niveau van uitbetalingen waarschijnlijk niet blijvend is. Net als andere grondstoffen zijn energieprijzen cyclisch", waarschuwt Jane Shoemake, beheerder van Global Equity Income bij Janus Henderson. Bij de mijnbouwers die allerlei metalen uit de bodem halen, daalden de dividenden in het derde kwartaal.Als de wereldeconomie in zwaar weer terechtkomt en de fabrieken minder draaien, dan daalt ook de vraag naar fossiele brandstoffen. Voor heel 2022 verwacht Janus Henderson ondanks de donkere wolken aan de economische hemel zo'n 1,56 biljoen dollar aan dividenden, een stijging met 8,9 procent tegenover 2021. Jane Shoemake: "In 2023 zal de tragere economische groei waarschijnlijk gevolgen hebben voor de winst en het vermogen van sommige bedrijven om hun uitkeringen te verhogen." Ze wijst erop dat dividenden minder schommelen dan de bedrijfswinsten in de loop van de economische cyclus.Door de pandemie hebben sommige bedrijven hun dividendbeleid aangepast "tot een duurzamer niveau". Beleggers hadden er alle begrip voor dat bedrijven in zo'n onzekere tijd wat meer cash op zak hielden. Vandaag is de winstgevendheid van de bedrijven nog altijd sterk, wat ertoe leidt dat de meeste bedrijven nog wel iets achter de hand hebben om de magere winstjaren te overbruggen.