In de afgelopen veertien maanden hebben techmultinationals en grootbanken meer dan 6 miljard dollar geïnvesteerd in cryptostart-ups. Dat blijkt uit een recente nota van CB Insights, een onderzoeksplatform gespecialiseerd in start-ups en durfkapitaal.

Het geld bleef richting crypto- en blockchainprojecten stromen, ondanks de enorme pandoering die beleggers hebben uitgedeeld aan alles wat met crypto heeft te maken. De twee belangrijkste cryptomunten, de bitcoin en de ether, staan meer dan 40 procent lager dan een jaar geleden. De cryptobeurs Coinbase gaf zo'n 70 procent prijs in die periode.

Ondanks die 'cryptowinter' had Google-moeder Alphabet met 1,5 miljard dollar het meeste veil voor crypto-investeringen. Het pompte onder meer geld in het cryptohandels- en bewaarplatform Fireblocks en het blockchaininvesteringsfonds Digital Currency Group.

's Werelds grootste vermogensbeheerder Blackrock investeerde in het afgelopen jaar voor net geen 1,2 miljard dollar in onder meer de cryptobeurs FTX en Circle, het bedrijf achter de veelgebruikte stablecoin USDC.

De elektronicaconglomeraat Samsung was de actiefste investeerder met meer dan dertien deals, goed voor 980 miljoen dollar.

Grootbanken lijken ook happig op crypto- en blockchaininvesteringen, met Morgan Stanley die er meer dan een miljard dollar tegenaan gooide of Goldman Sachs en BNY Mellon die elk zo'n 700 miljoen investeerden. Het enige Europese bedrijf in de lijst is de Nederlandse technologieholding Prosus die 260 miljoen dollar investeerde in de Immutable-blockchain.

NFT's

Voor de hele groep ging het om 61 cryptobedrijven die in 71 kapitaalrondes geld ophaalden. De meeste deals (19) gingen naar bedrijven die iets ontwikkelen rond NFT's, digitale op blockchain gebaseerde eigendomscertificaten. Die niche blijft populair, ondanks ook de pandoering die ze heeft gekregen.

Andere segmenten waar geld naartoe stroomde, waren blockchaindiensten en crypto-infrastructuur.

