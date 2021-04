De resultaten van het eerste kwartaal van 2021 brachten nog niet veel beterschap voor Barco, na een tegenvallend 2020. Positief is het stijgend aantal bestellingen.

Het lijkt al een eeuwigheid geleden, maar het aandeel van het Vlaamse technologiebedrijf Barco was een uitblinker op Euronext Brussel in het beursjaar 2019. Het onderging daarom een aandelensplitsing in zevenen om de liquiditeit van het aandeel te verhogen. Achteraf gezien was dat niet nodig geweest. Want zo geweldig 2019 was, zo hard viel 2020 tegen. De grote boosdoener was de covid-19-pandemie. Het was uitkijken of het eerste kwartaal van dit jaar al beterschap bracht. De conclusie is: niet echt. Toch gaat de beurskoers een stuk hoger omdat er de voorbije weken en maanden flink wat extra bestellingen zijn genoteerd. Die moeten de komende kwartalen voor betere cijfers zorgen. Een groot deel van de omzet wordt gerealiseerd in bioscopen en vergaderzalen. Die kregen het door het coronavirus zwaar te verduren. Ook de Healthcare-divisie (radiologie) deed het vorig jaar niet geweldig. De coronacrisis slorpt grote budgetten op, zodat er minder geld overblijft voor nieuwe investeringen in onder meer operatiekwartieren. In het eerste kwartaal boekte die afdeling een omzet van 63,5 miljoen euro. Dat is 8 procent minder dan het zakencijfer in het eerste kwartaal van vorig jaar en 1 procent minder dan de omzet in het vorige kwartaal. Maar op groepsniveau blijft dat wel de betere prestatie. Barco zag de groepsomzet met 171,7 miljoen euro 27 procent lager uitkomen dan in de eerste drie maanden van 2020. Dat ligt nog altijd in lijn met de daling in het boekjaar 2020 (-28,9% naar 770,1 miljoen euro). De hoofdschuldige is de divisie Entertainment (digitale cinema, ledmuren voor grote evenementen). Daar zien we een heftige omzetdaling van 44 procent: van 99,7 naar 55,7 miljoen euro. Dat omzetcijfer ligt zelfs lager dan in het tweede kwartaal van vorig jaar (56,5 miljoen euro). De opmars van het Barco-aandeel in 2019 werd het meest gelinkt aan de steile opmars van de vergadertool ClickShare, een onderdeel van de Enterprise-afdeling (naast controlekamers). Het massale thuiswerken door de lockdown in het voorjaar was een serieuze rem op de ontplooiing van ClickShare. De Enterprise-divisie haalde een omzet van 52,5 miljoen euro. Dat is 22 procent minder dan in dezelfde periode van 2020. Dat zijn weinig opbeurende cijfers. Gelukkig kon Barco wel melden dat er licht aan het einde van de tunnel is, dankzij voor 228,9 miljoen euro aan bestellingen in het eerste kwartaal. Dat is een toename met 21 procent tegenover het laatste kwartaal van vorig jaar. Daardoor is het orderboek met 351,5 miljoen euro aan orders weer meer dan degelijk gevuld. Het ligt 70 miljoen euro of 25 procent hoger dan eind vorig jaar en al 10 miljoen euro of 3 procent hoger dan een jaar geleden. Er is dus gewettigde hoop dat Barco zich doorheen de moeilijke periode heeft geworsteld en dat de cijfer er vanaf nu beter gaan uitzien. Vandaar de positieve reactie van analisten en beleggers, die het aandeel in de eerste uren van de handel 5 tot 6 procent hoger lieten gaan.