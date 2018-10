Axa Investment Managers richt zich op themafondsen

Jeremy Gleeson is sinds 1997 als fondsbeheerder gespecialiseerd in de technologiesector. Sinds 2007 beheert hij het techfonds van Axa Investment Managers (IM), dat niet wordt verdeeld in België. "Enkele jaren geleden kregen we interesse in de roboticasector, maar die was nog te beperkt om er een specifiek fonds aan te wijden. Daarom besloten we onze blik te verruimen en een product te ontwikkelen dat belegt in de sectoren die kunnen profiteren van robotica."

...