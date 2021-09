Steeds meer vrije beroepen en kleine kmo's zijn vragende partij om hun cashoverschot te beleggen. Vanaf 13 september kunnen ze daarvoor ook terecht bij Axa Bank, dat naast het openstellen van het beleggingsaanbod ook advies zal geven aan professionele klanten. Tot op heden was die dienstverlening uitsluitend voor particulieren bestemd.

Door de lage rente brengt sparen weinig tot niets op. Ook niet voor kleine ondernemers en zelfstandigen die een cashoverschot hebben dat ze niet opnieuw kunnen investeren in hun bedrijf. 'Onze lokale afdelingen kregen de vraag al een drietal jaar van hun klanten', zegt Xavier Gys, Head of Invest bij Axa Bank.

Waarom kiezen jullie nu om het aanbod open te stellen?

Gys: 'Sinds 2020, mede door de lage rente, zien we bij particulieren een shift naar beleggingen. Die evolutie zet zich nu ook door bij ondernemers. Uit een eigen rondvraag zien we dat tot de helft van de vennootschappen bereid is te beleggen. Zij zoeken een alternatief voor het geld dat op de zicht- of spaarrekening van hun bedrijf staat.

Daarnaast zijn er de voorbije jaren ook veel fiscale veranderingen doorgevoerd. Beleggen is nu veel interessanter geworden, onder meer voor ondernemers die een liquidatiereserve hebben aangelegd met als doel het geld uit de onderneming naar privérekeningen te halen. Die liquidatiereserve houd je idealiter 5 jaar aan want dan betaal je hierop minder roerende voorheffing (5 procent).'

Kleine ondernemingen willen hun cashoverschot opzij zetten voor hun latere pensioen.

Voor wie is de nieuwe dienstverlening bedoeld?

Gys: 'Het aantal kleine ondernemingen met minder dan tien werknemers is het grootste en snelst groeiende segment binnen de kmo's. Onze doelgroep voor het nieuwe beleggingsaanbod bestaat voornamelijk uit kleine ondernemingen tot 9 werknemers. Dat is het grootste deel van die markt. Zij willen hun cashoverschot opzij zetten voor hun latere pensioen. De uitdaging is om dat op een fiscaal vriendelijke manier te doen.'

Waaruit zal het beleggingsaanbod voor professionals bestaan?

Gys: 'Het bestaande aanbod voor zowel particuliere als vermogende klanten, met onder meer de Delegio-formule, wordt opengesteld voor professionals. Daar voegen we een specifiek fonds voor ondernemers aan toe, namelijk een DBI-fonds dat een fiscaal voordeel kan opleveren. Sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting in januari 2018, zijn de activa van dat soort fondsen van 1 miljard tot 5 miljard gestegen. We stellen een netto stijging vast van ongeveer 35 procent per jaar van de netto activa in dat soort fondsen.

Maar zo'n fonds belegt volledig in aandelen. Dat brengt dus een hoog risico met zich mee.

Uit eigen marktonderzoek weten we dat ondernemers eerder weinig risico willen nemen met het geld van hun onderneming. Daarom kiezen we ervoor om ook modelportefeuilles aan te bieden waarvan het DBI-fonds slechts een deel uitmaakt, zodat je niet 100 procent belegt in een aandelenfonds. Op die manier kunnen we dit ook aanbieden aan ondernemers die minder risico willen nemen, maar toch een fiscaal voordeel willen genieten.'

Xavier Gys, Head of Invest Axa Bank © Axa Bank

Hoe worden die modelportefeuilles samengesteld?

Gys: 'Concreet moeten professionele klanten een vragenlijst invullen die onder meer peilt naar het inkomen, de spaarcapaciteit en het risico dat de klant wil nemen. Op basis daarvan maakt een volautomatisch systeem de portefeuille die van heel defensief (obligatiefondsen) tot heel dynamisch (zoals thema- of DBI-fondsen) kan gaan.

We werken daarvoor samen met Gambit Financial, een spin-off van de Universiteit van Luik. Het bedrijf biedt technologie aan die op basis van slimme algoritmes met historische marktdata een zo optimaal mogelijk uitgebalanceerde portefeuille voorstelt. Dat is geen exacte wetenschap, maar geeft natuurlijk wel een goede basis.'

Naast het aanbod zullen professionele klanten ook advies kunnen vragen.

Gys: 'Daarvoor krijgen al onze lokale agenten momenteel een bijkomende opleiding. Ik merk dat er vaak nog een idee van complexiteit hangt rond beleggen. Nochtans is het redelijk simpel. Onze agenten moeten het concept dus kunnen demystifiëren voor onze klanten. Bovendien zijn ze hiervoor de geknipte persoon, omdat ze zelf ook zelfstandige ondernemer zijn.

Daarnaast gaan we ook informatieve evenementen met boekhouders opzetten. De helft van de zelfstandigen volgt steeds de input van hun eigen accountant. Het is dus belangrijk om hen goed te informeren, zodat klanten altijd de fiscaal meest aantrekkelijke opties krijgen aangeboden.'

