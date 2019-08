analyse

Augustus dreigt een slechte beursmaand te worden

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

De kans is groot dat augustus een slechte beursmaand wordt, waarin de koersen op meer dagen dan ons lief is in het rood gaan.

Fed-voorzitter Jerome Powell

Er was wekenlang naar uitgekeken en op 31 juli kreeg de financiële wereld wat ze verlangde. De Amerikaanse centrale bank verlaagde de rente met 25 basispunten (0,25%). Het is in de communicatie van centrale bankiers een traditie geworden dat ze de financiële markten niet willen bruuskeren. Daarom beginnen ze wijzigingen in het beleid ruim op voorhand aan te kondigen. Toch werd de renteverlaging historisch genoemd. Het was dan ook al meer dan tien jaar geleden, van het najaar 2008, dat de Federal Reserve nog eens een renteverlaging had doorgevoerd. Omdat de markten ruim de tij...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×