analyse

Artificiële intelligentie na de beurshype: beleggers zijn kritischer geworden

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

Het volstaat niet langer een aandeel te bestempelen als 'robotgerelateerd' of 'actief in de AI'. Het gaat om aandelen van bedrijven die, net zoals alle andere ondernemingen, winst moeten maken of tenminste het uitzicht moeten hebben op winstgevendheid.