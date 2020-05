'De beurswaarde van beide vaandeldragers van de Europese biotech is opgelopen tot meer dan 20 miljard euro. Het einde van de klim lijkt ons nog niet in zicht.' Dat zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

Het is toeval, maar in één week kwam zowel Galapagos als argenx met heel belangrijke klinische data voor de dag. De koersreactie bij Galapagos was nog gemengd, maar de kans blijft reëel dat goudhaantje filgotinib binnen afzienbare tijd al voor twee indicaties op de markt zal zijn. De koersreactie bij argenx was wel spectaculair en het is duidelijk geworden dat efgartigimod ook een goudhaantje is. De beurswaarde van beide vaandeldragers van de Europese biotech is opgelopen tot meer dan 20 miljard euro. Het einde van de klim lijkt ons nog niet in zicht.Het zijn twee bijzonder sterke verhalen. Dat stemt ons heel tevreden, omdat we vier jaar geleden beslisten de Belgische biotech niet alleen onder de aandacht te brengen, maar ook aan te geven erin te investeren. Iedereen raadde ons dat heel hard af. We werden volop gewezen op de enorme risico's. We werden om de oren geslagen met de voorbeelden van Innogenetics, dat nooit een product op de markt heeft gekregen rond de eeuwwisseling, en Thrombogenics waarvan het oogmiddel Jetrea de markt haalde, maar geen commercieel succes werd. Toch hebben we doorgezet, omdat we merkten dat men niet naar het potentieel keek. Het contrast tussen extreem lage waarderingen in de nasleep van het onverwerkte Thrombogenics-trauma en de lof die overal werd gezongen over de topkwaliteit van de biotech in België was te verleidelijk om eraan te weerstaan.Wie belegt in biotech, moet zich wel houden aan een aantal duidelijke spelregels. Enkel dan is er kans op succes. Een langetermijnhorizon - minimaal richting 2025 - is in dit domein een vereiste. Een medicijn naar de markt brengen duurt al snel tien tot vijftien jaar. Voorts moet je zorgen voor een spreiding over meerdere bedrijven en mag je de winnaars niet bij de eerste verdubbeling verkopen.Die strategie heeft duidelijk haar vruchten afgeworpen. Begin 2018 kwam het eerste succes met de overname van het Gentse biotechbedrijf Ablynx door Sanofi. Aandeelhouders konden verkopen met enkele honderden procenten winst. Al gaven we toen meteen aan dat zo'n bod voor ons niet echt hoefde en we er gemengde gevoelens bij hadden.Velen zullen toen de wenkbrauwen gefronst hebben. Maar het voorbeeld van argenx, dat voortkomt uit het Ablynx-verhaal, toont perfect aan wat we toen bedoelden. CEO Tim Van Hauwermeiren wist Amerikaanse topinvesteerders in biotech rond zich te scharen die de onafhankelijkheid hebben bewaakt. In vijf jaar kon daar meer dan 1000 procent winst worden gerealiseerd. Een vergelijkbaar klimparcours had Galapagos eerder ook al afgelegd. Ook de koers van Mithra Pharmaceuticals is de jongste jaren meer dan verdubbeld.Dan nemen we de zwakke koersprestaties van bijvoorbeeld Biocartis, Bone Therapeutics en MDxHealth er met de glimlach bij. Die aandelen hebben we overigens nog niet volledig afgeschreven.Het potentieel haalt het dus van het risico, op voorwaarde dat je je huiswerk goed maakt zodat de kanjers niet ontbreken in je selectie. We gaan door op de ingeslagen weg. We zijn verheugd te zien dat ook op het terrein steeds meer wordt bewezen dat België tot de Europese en zelfs de wereldtop in biotech behoort.